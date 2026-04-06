استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، على الحارس الذي سيقود عرين الفريق في مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري، في ظل سياسة المداورة التي طبقها مؤخرًا بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مصطفى شوبير يحرس مرمى الأهلي أمام سيراميكا

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني، في تصريحات خاصة اليوم الإثنين، أن توروب قرر الاعتماد على مصطفى شوبير خلال المباريات المقبلة، استنادًا إلى مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن تألق شوبير مع المنتخب المصري الأول، خاصة خلال المباراة الودية الأخيرة أمام إسبانيا، عزز ثقته بقيادة حراسة مرمى الأهلي في المباريات الست المقبلة، وأثار كذلك اهتمام بعض الأندية الأوروبية بإمكانية انتقاله للدوري الإسباني.

ويبلغ شوبير من العمر 26 عامًا، وشارك هذا الموسم مع الأهلي في 14 مباراة بين الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، مقدّمًا أداء ثابتًا مكنه من حجز مكانه الأساسي خلال مرحلة حسم الدوري.