الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

من يحرس مرمى الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا؟.. مصدر يحسمها

كتب- مراسل الأهلي:

03:20 م 06/04/2026

محمد الشناوي ومصطفى شوبير

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، على الحارس الذي سيقود عرين الفريق في مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري، في ظل سياسة المداورة التي طبقها مؤخرًا بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مصطفى شوبير يحرس مرمى الأهلي أمام سيراميكا

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني، في تصريحات خاصة اليوم الإثنين، أن توروب قرر الاعتماد على مصطفى شوبير خلال المباريات المقبلة، استنادًا إلى مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن تألق شوبير مع المنتخب المصري الأول، خاصة خلال المباراة الودية الأخيرة أمام إسبانيا، عزز ثقته بقيادة حراسة مرمى الأهلي في المباريات الست المقبلة، وأثار كذلك اهتمام بعض الأندية الأوروبية بإمكانية انتقاله للدوري الإسباني.

ويبلغ شوبير من العمر 26 عامًا، وشارك هذا الموسم مع الأهلي في 14 مباراة بين الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، مقدّمًا أداء ثابتًا مكنه من حجز مكانه الأساسي خلال مرحلة حسم الدوري.

الأهلي الشناوي مصطفى شوبير سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق