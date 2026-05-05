الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري "تغطية محدثة"

كتب : يوسف محمد

11:45 ص 05/05/2026 تعديل في 12:01 م
  
  
  
  
  
  
  








سيكون عشاق كرة القدم المصري على موعد مع ليلة تاريخية اليوم في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، وبشكل مرحلة تتويج البطل بالدوري.

وتشهد مرحلة تتويج البطل اليوم الثلاثاء بالدوري المصري، إقامة 3 مباريات هامة، قد تساهم في حسم بطل النسخة الحالية من المسابقة، حيث سيلاقي الأهلي نظيره إنبي، فيما سيلاقي الزمالك فريق سموحة، بالإضافة إلى مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وتقام الثلاث مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ترتيب الأهلي وبيراميدز والزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة، يليه فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المقابل يحتل النادي الأهلي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الماضية

وكان النادي الأهلي تمكن من تحقيق فوزا كبيرا، على حساب نظيره الزمالك في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

نتيجة مباراة إنبي الماضية بالدوري

وعلى الجانب الآخر حقق فريق بيراميدز فوزا هاما في الجولة الماضية على حساب إنبي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المشاركة الأفريقية مهددة.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مباراة إنبي؟

يخوض الأهلي مواجهته المرتقبة أمام إنبي، في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حسابات معقدة تُحاصر حظوظه في سباق اللقب، بعدما بات مصيره خارج يديه. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول بنادي بيراميدز لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل". لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2025، انطلاق مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج، في ظل صراع مشتعل على صدارة جدول الترتيب بين كبار الأندية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غيابات الأهلي أمام إنبي الليلة في الدوري المصري

يفقد فريق الأهلي عدد من لاعبيه في مباراة انبي التي تقام في تمام الثامنة مساءً علي استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

