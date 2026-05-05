مصراوي يكشف: هل يتولى حسام البدري تدريب الأهلي في الموسم الجديد وموقف الخطيب

سيكون عشاق كرة القدم المصري على موعد مع ليلة تاريخية اليوم في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، وبشكل مرحلة تتويج البطل بالدوري.

وتشهد مرحلة تتويج البطل اليوم الثلاثاء بالدوري المصري، إقامة 3 مباريات هامة، قد تساهم في حسم بطل النسخة الحالية من المسابقة، حيث سيلاقي الأهلي نظيره إنبي، فيما سيلاقي الزمالك فريق سموحة، بالإضافة إلى مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وتقام الثلاث مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ترتيب الأهلي وبيراميدز والزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة، يليه فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المقابل يحتل النادي الأهلي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الماضية

وكان النادي الأهلي تمكن من تحقيق فوزا كبيرا، على حساب نظيره الزمالك في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

نتيجة مباراة إنبي الماضية بالدوري

وعلى الجانب الآخر حقق فريق بيراميدز فوزا هاما في الجولة الماضية على حساب إنبي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

