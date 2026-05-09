إعلان

أسعار صكوك الأضاحي في 5 جمعيات خيرية شهيرة

كتب : ميريت نادي

04:58 م 09/05/2026

الأضاحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتيح عدد من المؤسسات الخيرية في مصر خيارات متعددة لصكوك الأضاحي ولحوم الصدقات بهدف توفير اللحوم للأسر المستحقة خلال عيد الأضحى وذلك بأسعار متفاوتة وأنظمة سداد تشمل الدفع النقدي أو التقسيط، وفقا لكل مؤسسة ونوع الصك.

أسعار صكوك الأضاحي في 5 جمعيات خيرية

جمعية الأورمان

تتيح الجمعية نظام تقسيط للأضاحي على 12 شهر في بعض الصكوك:

صك مستورد صغير بسعر 6500 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم، أو بقسط شهري 520 جنيه.

صك مستورد كبير بسعر 7700 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 11 كيلو لحم، أو بقسط شهري 620 جنيه.

صك بلدي بسعر 9300 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم، أو بقسط شهري 700 جنيه.

لحوم صدقة بسعر 500 جنيه.

بنك الطعام المصري

الصك البلدي بسعر 11900 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 10 كيلو لحم.

الصك المستورد الكبير بسعر 8300 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 8 كيلو لحم.

الصك المستورد الصغير بسعر 7300 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 6 كيلو لحم.

سهم لحوم صدقات بسعر 500 جنيه، يتم توزيعه على المستحقين.

مؤسسة مصر الخير

صك الأضحية بسعر 11900 جنيه، ويحصل المتبرع على 9 كيلو من اللحم البلدي الصافي.

لحوم صدقة بسعر 480 جنيه، وتوزع على المستحقين.

جمعية رسالة

الصك البلدي بسعر 11500 جنيه.

الصك المستورد بسعر 7700 جنيه.

سهم لحوم صدقات بسعر 400 جنيه.

مؤسسة صناع الحياة

الصك البقري بلدي بسعر 15000 جنيه، ونصيب المضحي 18 كيلو لحوم صافي+ نصف كيلو كبدة.

الصك الجاموسي البلدي بسعر 13900 جنيه، ونصيب المضحي 16 كيلو لحوم صافي+ نصف كيلو كبدة.

الصك الضاني البقري بسعر 15000 جنيه، ونصيب المضحي 12 كيلو لحوم صافي+ نصف كيلو كبدة.

صك الخير بسعر 11500 جنيه، ونصيب المضحي 12 كيلو لحوم صافي + نصف كيلو كبدة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

صكوك الأضاحي جمعية الأورمان بنك الطعام المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج مخدرات بسوهاج: واقعة قديمة وحكم على المتهم
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج مخدرات بسوهاج: واقعة قديمة وحكم على المتهم
أول تعليق من روبي بعد حفل وادي دجلة والجمهور يتفاعل مع إطلالتها- صور
زووم

أول تعليق من روبي بعد حفل وادي دجلة والجمهور يتفاعل مع إطلالتها- صور

قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد
زووم

قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد

وزير النقل يطلق التشغيل التجريبي لمحوري الفشن وديروط
أخبار مصر

وزير النقل يطلق التشغيل التجريبي لمحوري الفشن وديروط
بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر
أخبار المحافظات

بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة