أسعار صكوك الأضاحي في 5 جمعيات خيرية شهيرة

تتيح عدد من المؤسسات الخيرية في مصر خيارات متعددة لصكوك الأضاحي ولحوم الصدقات بهدف توفير اللحوم للأسر المستحقة خلال عيد الأضحى وذلك بأسعار متفاوتة وأنظمة سداد تشمل الدفع النقدي أو التقسيط، وفقا لكل مؤسسة ونوع الصك.

أسعار صكوك الأضاحي في 5 جمعيات خيرية

جمعية الأورمان

تتيح الجمعية نظام تقسيط للأضاحي على 12 شهر في بعض الصكوك:

صك مستورد صغير بسعر 6500 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم، أو بقسط شهري 520 جنيه.

صك مستورد كبير بسعر 7700 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 11 كيلو لحم، أو بقسط شهري 620 جنيه.

صك بلدي بسعر 9300 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم، أو بقسط شهري 700 جنيه.

لحوم صدقة بسعر 500 جنيه.

بنك الطعام المصري

الصك البلدي بسعر 11900 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 10 كيلو لحم.

الصك المستورد الكبير بسعر 8300 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 8 كيلو لحم.

الصك المستورد الصغير بسعر 7300 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 6 كيلو لحم.

سهم لحوم صدقات بسعر 500 جنيه، يتم توزيعه على المستحقين.

مؤسسة مصر الخير

صك الأضحية بسعر 11900 جنيه، ويحصل المتبرع على 9 كيلو من اللحم البلدي الصافي.

لحوم صدقة بسعر 480 جنيه، وتوزع على المستحقين.

جمعية رسالة

الصك البلدي بسعر 11500 جنيه.

الصك المستورد بسعر 7700 جنيه.

سهم لحوم صدقات بسعر 400 جنيه.

مؤسسة صناع الحياة

الصك البقري بلدي بسعر 15000 جنيه، ونصيب المضحي 18 كيلو لحوم صافي+ نصف كيلو كبدة.

الصك الجاموسي البلدي بسعر 13900 جنيه، ونصيب المضحي 16 كيلو لحوم صافي+ نصف كيلو كبدة.

الصك الضاني البقري بسعر 15000 جنيه، ونصيب المضحي 12 كيلو لحوم صافي+ نصف كيلو كبدة.

صك الخير بسعر 11500 جنيه، ونصيب المضحي 12 كيلو لحوم صافي + نصف كيلو كبدة.