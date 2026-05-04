يوريسيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

ويحل بيراميدز ضيفا على حساب نظيره سيراميكا غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة تتويج البطل بالدوري.

قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد وشريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامى، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد حمدي إبراهيم، محمد الشيبي ومحمود مرعي.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، أحمد توفيق، باسكال فيري، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة ومحمود زلاكة.

خط الهجوم: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدي وفيستون ماييلي

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة.

نتيجة مباراة بيراميدز الماضية بالدوري

وحقق نادي بيراميدز فوزا هاما في الجولة الماضية، على حساب نظيره إنبي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

