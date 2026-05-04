الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

"لمحاسبة المسؤول".. بيان رسمي جديد من الإسماعيلي بشأن أزمة فراس الشواط

كتب : نهي خورشيد

01:39 ص 04/05/2026

فراس شواط

أعلنت اللجنة المختصة بالنادي الإسماعيلي إحالة ملف النجم التونسي فراس شواط لاعب الدروايش السابق بالكامل إلى الجهة الإدارية المعنية.

وجاء قرار إدارة الدروايش من أجل إعداد تقرير تفصيلي شامل يتضمن مراجعة كافة الإجراءات التي تمت، مع تحديد ما إذا كانت هناك أي أخطاء محتملة تمهيداً لمحاسبة المسؤول عنها حال ثبوتها.

بيان الإسماعيلي عن أزمة فراس الشواط


وأوضحت اللجنة في بيانها أن خسارة اللاعب تعد خسارة فنية واستثمارية كبيرة للنادي، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة ومستوى مؤثر داخل الفريق.

وشددت اللجنة على أن ما تم تداوله بشأن استخدام الغرامة أو الإيقاف كوسيلة ضغط على اللاعب غير دقيق، موضحة أنه كان من الممكن قانونياً سداد المستحقات عبر القنوات الرسمية والحصول على مخالصة في وقت قصير دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

وأضاف البيان أنه في حال عدم استلام المبلغ كان سيتم إيداعه لدى اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يتم خصمه من مديونيات النادي دون أن يحقق ذلك أي استفادة مباشرة من جانب الإسماعيلي.

وأكدت اللجنة أن ما حدث لا يعد تفريطاً في حقوق النادي أو إهداراً لأي أدوات ضغط قانونية، بل هو إجراء كان يمكن التعامل معه بشكل أكثر كفاءة وتنظيمًا.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بحماية حقوق النادي، ومراجعة جميع الملفات والإجراءات بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والحفاظ على المصلحة العامة.

فراس شواط الإسماعيلي الدروايش

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند"
