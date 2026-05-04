أعلنت اللجنة المختصة بالنادي الإسماعيلي إحالة ملف النجم التونسي فراس شواط لاعب الدروايش السابق بالكامل إلى الجهة الإدارية المعنية.

وجاء قرار إدارة الدروايش من أجل إعداد تقرير تفصيلي شامل يتضمن مراجعة كافة الإجراءات التي تمت، مع تحديد ما إذا كانت هناك أي أخطاء محتملة تمهيداً لمحاسبة المسؤول عنها حال ثبوتها.

بيان الإسماعيلي عن أزمة فراس الشواط



وأوضحت اللجنة في بيانها أن خسارة اللاعب تعد خسارة فنية واستثمارية كبيرة للنادي، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة ومستوى مؤثر داخل الفريق.

وشددت اللجنة على أن ما تم تداوله بشأن استخدام الغرامة أو الإيقاف كوسيلة ضغط على اللاعب غير دقيق، موضحة أنه كان من الممكن قانونياً سداد المستحقات عبر القنوات الرسمية والحصول على مخالصة في وقت قصير دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

وأضاف البيان أنه في حال عدم استلام المبلغ كان سيتم إيداعه لدى اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يتم خصمه من مديونيات النادي دون أن يحقق ذلك أي استفادة مباشرة من جانب الإسماعيلي.

وأكدت اللجنة أن ما حدث لا يعد تفريطاً في حقوق النادي أو إهداراً لأي أدوات ضغط قانونية، بل هو إجراء كان يمكن التعامل معه بشكل أكثر كفاءة وتنظيمًا.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بحماية حقوق النادي، ومراجعة جميع الملفات والإجراءات بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والحفاظ على المصلحة العامة.

