سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري

مصدر يكشف لمصراوي.. من يحرس عرين الأهلي في قمة الزمالك؟

"النجم مش بالكلام".. زوجة وليد سليمان تثير الجدل بعد خسارة الأهلي من بيراميدز

مع أنباء رحيله.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز؟

فاز فريق الإسماعيلي على نظيره فريق بتروجيت اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.



وأحرز الهدف الأول لصالح فريق الإسماعيلي اللاعب أنور عبد السلام في الدقيقة 6+90 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري المصري

وانتهت المباراة بفوز الدرويش على بتروجيت بهدف دون رد في الجولة السابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في مرحلة الهبوط بالدوري المصري

ويحتل فريق بتروجيت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة .

عملها أنور صقر... الإسماعيلي يحرز هدف الفوز الأغلى في الموسم في اللحظات الأخيرة أمام بتروجيت pic.twitter.com/jIAd4bHb2S — ON Sport (@ONTimeSports) April 28, 2026

لاعب المصري السابق لمصراوي: بيس توروب أسوأ مدرب في تاريخ الأهلي