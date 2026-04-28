الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

4 2
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

1 0
21:00

ضمك

فيديو هدف الإسماعيلي في مرمي بتروجيت بالدوري المصري

كتب : محمد الميموني

10:00 م 28/04/2026 تعديل في 10:12 م
    الإسماعيلي يفوز على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز (1)
    الإسماعيلي يفوز على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز (3)
    الإسماعيلي يفوز على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز (2)
    الإسماعيلي يفوز على بتروجيت في الدوري المصري الممتاز (5)

فاز فريق الإسماعيلي على نظيره فريق بتروجيت اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.


وأحرز الهدف الأول لصالح فريق الإسماعيلي اللاعب أنور عبد السلام في الدقيقة 6+90 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري المصري

وانتهت المباراة بفوز الدرويش على بتروجيت بهدف دون رد في الجولة السابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في مرحلة الهبوط بالدوري المصري

ويحتل فريق بتروجيت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة .

سؤال حير الملايين.. هل نأكل قبل النوم أم نمتنع؟
