وفاة نعمان الوزير كبير مشجعي النادي الإسماعيلي

توفي نعمان الوزير، كبير مشجعي النادي الإسماعيلي، صباح اليوم السبت 2 مايو، ونعته جماهير الدراويش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة نعمان الوزير

كتب أحد مشجعي الإسماعيلي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عم نعمان كبير مشجي النادي الإسماعيلي في ذمة الله، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي والعزاء أمام المنزل، وشكر الله سعيكم".

واشتهر الراحل نعمان الوزير بـ"كبير مشجعي الإسماعيلي"، إذ كان حاضرا من المدرجات خلف الدراويش في مختلف المباريات، ومع مرور الوقت، تحولت نعمان لوزير لأيقونة جماهيرية في الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يصارع الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة فقط.

