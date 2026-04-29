تحدث علي غيط، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، عن موقف ناديه من فكرة إلغاء الهبوط في الدوري المصري خلال الموسم الجاري، في ظل اقتراب الفريق من الهبوط إلى القسم الثاني.

ويقبع الإسماعيلي في ذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، ليصبح مهددًا بمغادرة المسابقة هذا الموسم.

تصريحات علي غيط نائب رئيس الإسماعيلي

قال غيط، خلال تصريحات إذاعية مع كريم رمزي، إن الأندية الجماهيرية تمثل روح الدوري المصري، موضحًا أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بالإسماعيلي، بل جاء لخدمة أندية أخرى ومصالح معينة.

وأضاف أن هبوط الإسماعيلي سيؤثر سلبًا على الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الجديد يمنح فرصًا كبيرة للاستثمار داخل الأندية.

وأشار نائب رئيس الإسماعيلي إلى أن ناديه يطالب بإلغاء الهبوط لموسم إضافي واحد فقط دون تجديد، مؤكدًا أن العديد من الأندية تدعم بقاء الإسماعيلي، كما أن الأهلي سبق ورفض إقامة الدوري بدون وجود الدراويش.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الإسماعيلي لن يضر بباقي الأندية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا:

عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة



إيقاف نجما الأهلي وبيراميدز.. عقوبات الجولة الرابعة من الدوري المصري



