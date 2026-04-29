مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

نائب الإسماعيلي يطالب بإلغاء الهبوط: تواجدنا ضرورة لمصلحة الكرة المصرية

كتب : محمد عبد الهادي

06:44 م 29/04/2026

الإسماعيلي

تحدث علي غيط، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، عن موقف ناديه من فكرة إلغاء الهبوط في الدوري المصري خلال الموسم الجاري، في ظل اقتراب الفريق من الهبوط إلى القسم الثاني.

ويقبع الإسماعيلي في ذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، ليصبح مهددًا بمغادرة المسابقة هذا الموسم.

تصريحات علي غيط نائب رئيس الإسماعيلي

قال غيط، خلال تصريحات إذاعية مع كريم رمزي، إن الأندية الجماهيرية تمثل روح الدوري المصري، موضحًا أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بالإسماعيلي، بل جاء لخدمة أندية أخرى ومصالح معينة.

وأضاف أن هبوط الإسماعيلي سيؤثر سلبًا على الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الجديد يمنح فرصًا كبيرة للاستثمار داخل الأندية.

وأشار نائب رئيس الإسماعيلي إلى أن ناديه يطالب بإلغاء الهبوط لموسم إضافي واحد فقط دون تجديد، مؤكدًا أن العديد من الأندية تدعم بقاء الإسماعيلي، كما أن الأهلي سبق ورفض إقامة الدوري بدون وجود الدراويش.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الإسماعيلي لن يضر بباقي الأندية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية.

نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم بهتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته
الكونجرس ينتقد استراتيجية البنتاجون ويطالب "هيجسيت" بتوضيح أهداف حرب إيران
فرص ذهبية وتغييرات إيجابية.. الأبراج الأكثر حظا في مايو 2026
انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها -صور
خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
