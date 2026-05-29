ماذا قدم زيكو وحمزة عبد الكريم في أول ظهور بقميص منتخب مصر؟

ألتقي جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الأول والجهاز الفني بقيادة حسام حسن في غرفة خلع الملابس في حضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك عقب انتهاء اللقاء الودي ضد روسيا والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وتغادر بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا السبت لملاقاة البرازيل في المباراة الودية الأخيرة قبل المشاركة في منافسات كأس العالم 2026 حيث يقع الفراعنة في مجموعة تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

جوهر نبيل للاعبي المنتخب : الجماهير المصرية تساندكم بقوة

وفي حديثه مع لاعبي المنتخب القومي، أكد جوهر نبيل، للاعبين أن كرة القدم تعد اللعبة الشعبية الأولى في مصر، وأن جماهير الكرة المصرية تساندكم وتنتظر منكم الكثير خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير: "ده وقتكم الحقيقي وكل حاجة هتحققوها في الفترة دي هتتكتب في تاريخكم، والفرصة اللي قدامكم دلوقتي ممكن تخلد أسماءكم في ذاكرة الجماهير المصرية."

وتابع وزير الشباب والرياضة "ثقة القيادة السياسية فيكم كبيرة جداً، والجميع مؤمن بقدراتكم وإمكانياتكم على تشريف الكرة المصرية وتقديم مستوى يليق باسم مصر".

واستكمل جوهر نبيل حديثه للاعبين بالتأكيد على أهمية امتلاك الطموح والإصرار، قائلاً: "لازم يكون عندكم حلم وطموح كبير، أنا كنت لاعب في يوم من الأيام، وبالإصرار والتعب بقيت وزير، وأنتم كمان لازم تؤمنوا إن اللاعب الناجح ممكن يبقى مسئول وقائد ونموذج ناجح في المستقبل".

وزير الرياضة : الجيل الحالي للمنتخب يمتلك قوة الشخصية

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب يمتلك الشخصية والحظوظ الكبيرة لتحقيق أفضل النتائج في كأس العالم، خاصة في ظل وجود جهاز فني وطني يمتلك الكثير من الخبرات، مضيفًا "مصر دائماً ما تتألق أمام المنتخبات الكبرى، مستشهدًا بالأداء القوي أمام منتخب إسبانيا، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى مميز خلال مباريات المجموعة في المونديال.

وفي ختام حديثه باللقاء أكد علي الدور الكبير والوطني الذي تلعبه الشركة المتحدة للرياضة الشريك الرئيسي للوزارة في كل النجاحات وفي دعم وتطوير كرة القدم من خلال توفير المعسكرات وكبري المباريات للمنتخب ، وايضاً دورها الكبير في دعم الرياضة المصرية.

من جهته، عبر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب ، عن سعادته بتواجد الوزير مع اللاعبين قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن كونه لاعب منتخب سابق وبطل عالم في كرة اليد يجعله أكثر شعورًا ودعمًا للاعبين.

ويُقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بتحقيق نتائج مميزة وبلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة.

