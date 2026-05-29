الزمالك يتفق مع صفقتين في الدوري المصري وأزمة القيد تؤجل التوقيع.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

02:38 م 29/05/2026
    جون إدوارد
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
    جون إدوارد وعمر جابر وعبدالرحمن إسماعيل
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر

بدأ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، في الترتيب لمستقبل فريق الكرة الأول في الموسم القادم بعدما حصل علي وعود أكيدة من إدارة النادي بحل أزمة القيد والقدرة علي إبرام صفقات جديدة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لمصراوي، إن جون إدوارد اتفق مع الثنائي مودي ناصر لاعب الوسط المدافع بفريق إنبي الذي انتهي عقده مع النادي البترولي، وعلي حمدي لاعب فريق طلائع الجيش الذي أصبح حرًا أيضا من أجل ارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.

وأوضح، أن الثنائي وافق علي الانتقال للزمالك لكنهما طلبا تقديرهما ماديًا حيث يمتلكان عروضا من أندية في الدوري الممتاز ترغب في التعاقد معهما ، كما أن اللاعبان رفضا فكرة التوقيع علي عقود مع نادي الزمالك لعدم حل أزمة القيد حتى الآن.

أرقام مودي وحمدي مع إنبي والطلائع هذا الموسم

شارك مودي ناصر مع فريق إنبي هذا الموسم في 15 مباراة سجل هدفين فقط، وغاب عن مباريات كثيرة لفريقه بسبب خلافات حول مسألة تجديد عقده.

أما علي حمدي فشارك مع فريق طلائع الجيش في 32 مباراة صنع هدفين ولم يسجل.

