الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

17:00

مودرن سبورت

منتخب مصر يفحص لاشين وياسر إبراهيم طبيًا قبل مواجهة البرازيل

كتب : رمضان حسن

11:35 ص 29/05/2026
    منتخب مصر (5)
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر

قرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول، خضوع الثنائي مهند لاشين وياسر إبراهيم لفحص طبي بعد الإصابة التي تعرضا لها في ودية روسيا أمس والتي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد سجله اللاعب مصطفي زيكو.

ويعاني لاشين وياسر من كدمات وإجهاد عضلي بعد مشاركتهما في مباراة روسيا.

ويرغب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، في الاطمئنان علي الثنائي كونه من الركائز الأساسية للفراعنة وذلك قبل السفر غدًا إلي أمريكا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديًا فجر يوم 7 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية لتكون البروفة الأخيرة قبل الدخول في معترك المونديال، حيث يقع الفراعنة في مجموعة تضم معه منتخبات إيران ونيوزلندا وبلجيكا.

ومن المقرر أن يحسم جهاز المنتخب، اليوم الجمعة إسم اللاعب الذي سيخرج من القائمة النهائية التي تخوض منافسات كأس العالم وهناك مؤشرات قوية تؤكد أن أقطاي عبد الله مهاجم فريق إنبي هو اللاعب الذي سيتم استبعاده من القائمة المسافرة والتي ستضم 26 لاعبًا فقط.

ماذا قدم زيكو وحمزة عبد الكريم في أول ظهور بقميص منتخب مصر؟

منتخب مصر البرازيل كاس العالم

