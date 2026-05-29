لم يحسم محمد صلاح نجم الكرة المصرية وجهته المقبلة ولم يستقر حتى الآن علي النادي الذي سيدافع عن ألوانه في الموسم الجديد بعدما رحل رسميًا عن نادي ليفربول الإنجليزي وأقيم له حفل وداع الأسبوع الماضي داخل ملعب أنفيلد في مشهد كان مؤثر للغاية وأبكي جماهير الريدز وصلاح نفسه.

وعلي مدار آخر موسمين، ارتبط إسم محمد صلاح بعدد من الأندية الكبيرة في السعودية علي رأسها النصر والاتحاد وزعمت تقارير صحفية وقتها أن صلاح ستكون محطته المقبلة داخل دوري روشن لكن النجم المصري استكمل رحلته مع ليفربول قبل أن يضع نهاية لهذه الرحلة ويقرر إنهاء علاقته تمامًا بالنادي الإنجليزي.

يورجن كلوب قد يشجع محمد صلاح علي التواجد بدوري روشن

وخرجت تقارير صحفية في الساعات الماضية تتحدث عن وجود مفاوضات جادة بين نادي الاتحاد السعودي والألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال موقع "سبورت إيطاليا"، إن إدارة نادي الاتحاد السعودي تريد التعاقد مع كلوب الذي لا يرتبط حاليًا بالعمل في أي ناد من أجل العودة لمنصات التتويج من خلال استقطاب اسم عالمي يمتلك خبرات كبيرة في بناء الفريق وتحقيق الألقاب المحلية والقارية ، وأشار التقرير إلي أن إدارة النادي السعودي بدأت في التحرك بالفعل والتواصل مع كلوب لإقناعه بقبول المهمة ليخلف المدرب سيرجيو كونسيساو الذي رحل عن النادي بإنهاء العلاقة بين الطرفين.

قبول يورجن كلوب تدريب النادي السعودي، إذا تحقق فهذا سيكون بوابة انتقال محمد صلاح إلي دوري روشن حيث يرتبط صلاح وكلوب بعلاقة صداقة قوية للغاية ودائمًا ما يري المدرب الألماني في نجم الكرة المصرية أنه لاعب يستطيع إحداث الفارق مع أي ناد.

