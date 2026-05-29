الدوري المصري

البنك الأهلي

20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

زد

17:00

كهرباء الإسماعيلية

بسبب يورجن كلوب.. هل ينضم محمد صلاح إلي الاتحاد السعودي ؟

كتب : رمضان حسن

12:01 م 29/05/2026
    يورجن كلوب
لم يحسم محمد صلاح نجم الكرة المصرية وجهته المقبلة ولم يستقر حتى الآن علي النادي الذي سيدافع عن ألوانه في الموسم الجديد بعدما رحل رسميًا عن نادي ليفربول الإنجليزي وأقيم له حفل وداع الأسبوع الماضي داخل ملعب أنفيلد في مشهد كان مؤثر للغاية وأبكي جماهير الريدز وصلاح نفسه.

وعلي مدار آخر موسمين، ارتبط إسم محمد صلاح بعدد من الأندية الكبيرة في السعودية علي رأسها النصر والاتحاد وزعمت تقارير صحفية وقتها أن صلاح ستكون محطته المقبلة داخل دوري روشن لكن النجم المصري استكمل رحلته مع ليفربول قبل أن يضع نهاية لهذه الرحلة ويقرر إنهاء علاقته تمامًا بالنادي الإنجليزي.

يورجن كلوب قد يشجع محمد صلاح علي التواجد بدوري روشن

وخرجت تقارير صحفية في الساعات الماضية تتحدث عن وجود مفاوضات جادة بين نادي الاتحاد السعودي والألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال موقع "سبورت إيطاليا"، إن إدارة نادي الاتحاد السعودي تريد التعاقد مع كلوب الذي لا يرتبط حاليًا بالعمل في أي ناد من أجل العودة لمنصات التتويج من خلال استقطاب اسم عالمي يمتلك خبرات كبيرة في بناء الفريق وتحقيق الألقاب المحلية والقارية ، وأشار التقرير إلي أن إدارة النادي السعودي بدأت في التحرك بالفعل والتواصل مع كلوب لإقناعه بقبول المهمة ليخلف المدرب سيرجيو كونسيساو الذي رحل عن النادي بإنهاء العلاقة بين الطرفين.

قبول يورجن كلوب تدريب النادي السعودي، إذا تحقق فهذا سيكون بوابة انتقال محمد صلاح إلي دوري روشن حيث يرتبط صلاح وكلوب بعلاقة صداقة قوية للغاية ودائمًا ما يري المدرب الألماني في نجم الكرة المصرية أنه لاعب يستطيع إحداث الفارق مع أي ناد.

مشروبات قد تقلل الانتفاخ بعد الوجبات الدسمة
مأساة على الطريق الدائري.. مصرع شابين في حادث مروع ببني سويف
أحدث صور لشقق الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة.. تنفيذ 8982 وحدة صديقة للبيئة
اعتقدها "مسيّرة".. الجيش الإسرائيلي يستهدف طائرة ركاب مدنية فوق الضفة
رغم تبرئة "بينوكيو".. محكمة ألمانية تُجرم وصف ميرتس بـ"القرد المطلي"
