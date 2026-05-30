ارتفع سعر الذهب في مصر خلال بداية تعاملات السبت بنحو 5 جنيهات، خلال رابع أيام عيد الأضحى 30-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4510 جنيهًات للجرام

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 5800 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 6765 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 7730 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 54120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77300 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240403 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنحو 1% إلى نحو 4540 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.