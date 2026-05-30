إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:03 ص 30/05/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 30-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.
يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.
البطاس تتراوح بين 9.5 جنيه و13 جنيهًا.
البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.
البصل الأبيض يتراوح بين 6 و9 جنيهات.
الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا.
الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا.
الخيار الصوب يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.
الخيار البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.
برتقال صيفي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.
الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة أسعار الطماطم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
إنقاذ رجل بعد أكثر من أسبوع من احتجازه داخل كهف في لاوس "فيديو"
شئون عربية و دولية

إنقاذ رجل بعد أكثر من أسبوع من احتجازه داخل كهف في لاوس "فيديو"
من الإسكندرية لأسيوط.. حملات العيد تضرب المخالفين بالمحافظات وسوهاج تسجل
أخبار المحافظات

من الإسكندرية لأسيوط.. حملات العيد تضرب المخالفين بالمحافظات وسوهاج تسجل
الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أخبار

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
ترامب يخرج من غرفة العمليات بلا قرار.. فهل تؤجل الخلافات الأخيرة اتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب يخرج من غرفة العمليات بلا قرار.. فهل تؤجل الخلافات الأخيرة اتفاق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الذهب يرتفع اليوم في مصر اليوم ببداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى