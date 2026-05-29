مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

زد

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

مودرن سبورت

الأهلي يضع شرطين لبيع بن رمضان في الصيف

كتب : رمضان حسن

10:58 ص 29/05/2026
    محمد بن رمضان
    أشرف بن شرقي وبن رمضان
    بن رمضان والشناوي
    بن رمضان والشناوي
    محمد علي بن رمضان
    محمد علي بن رمضان

وضع النادي الأهلي شرطين للموافقة علي رحيل التونسي محمد علي بن رمضان عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر في الأهلي، أن مسئولو النادي لا يرغبون حتى الآن في بيع بن رمضان لأي ناد والإبقاء عليه رفقة الثنائي الأجنبي أشرف بن شرقي ويوسف بلعمري.

وقال المصدر: بن رمضان موجود بالفعل في خطة الفريق للموسم المقبل وهناك قناعة تامة بإمكاناته وقدرته علي تطوير نفسه بشكل أفضل والظهور بالصورة التي ينتظرها منه جماهير النادي.

شروط الأهلي لبيع بن رمضان

لكن المصدر عاد مؤكدًا: هناك شرطين للموافقة علي بيع اللاعب في الصيف المقبل، الأول يتمثل في الحصول علي مقابل مادي كبير لا يقل عن مليوني دولار في حالة وجود رغبة من أي فريق آخر في الحصول علي خدماته، أما الشرط الثاني هو رغبة بن رمضان نفسه في إنهاء علاقته بالأهلي ووقتها لن يستطع النادي إجباره علي البقاء وسيوافق علي رحيله.

وانضم بن رمضان لصفوف النادي الأهلي في بداية الموسم الحالي قادما من نادي فرينكفاروزي المجري مقابل مليون ونصف المليون دولار، وشارك رفقة الفريق الأحمر في 36 مباراة سجل هدفين وصنع 4 آخرين.

