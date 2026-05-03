واصل اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، تألقه رفقة فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني، بعدما أحرز ثلاثة أهداف هاتريك، في شباب مونت كارلو اليوم.

أهداف عبد الكريم في مرمى مونت كارلو

ونثر صاحب الـ18 عاما سحره في الشوط الأول من مباراة برشلونة ومونت كارلو، حيث أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق "16، 27 و31".

ورفع عبد الكريم أسهمه بشكل كبير في البقاء داخل صفوف البلوجرانا، حيث المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب، ستسهل على برشلونة قرار تفعيل بند الشراء في عقده.

أرقام حمزة عبد الكريم مع فريق شباب برشلونة

وسجل عبد الكريم رفقة فريق برشلونة منذ الانضمام إليه، في 4 أهداف رفقة شباب البارسا، حيث سجل هدفا في مرمى هويسكا، قبل أن يسجل ثلاثية في مباراة اليوم أمام مونت كارلو.

وبخلاف تسجيل عبد الكريم 4 أهداف مع فريق الشباب ببرشلونة، لكنه ساهم في حصول فريقه على ركلة جزاء في أول مباراة له مع الفريق، لكن زميله لم يتمكن من ترجمتها لهدف.

تفاصيل انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وكان نادي برشلونة تعاقد مع عبد الكريم، في يناير الماضي قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

نتيجة مباراة برشلونة ومونت كارلو

وحقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على حساب مونت كارلو اليوم، بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في ليلة تألق النجم المصري حمزة عبد الكريم.

أقرأ أيضًا:

طالب بتحويلهم للتحقيق.. بيراميدز يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام إنبي

أحمد عاطف يظهر بقناع واقٍ في مران بيراميدز استعدادًا لسيراميكا