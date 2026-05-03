إعلان

الداخلية تضبط قائد سيارة يسير برعونة ويضع قدمه خارج النافذة بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:42 م 03/05/2026 تعديل في 02:43 م

قائد سيارة يسير برعونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة، ووضع قدمه أعلى النافذة أثناء القيادة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر بالقاهرة.

فحص وضبط السيارة

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وبمواجهته، تبين أنه غير متزن نفسيًا، كما أكدت التحريات سابقة إيداعه بإحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية القاهرة مدينة نصر مواقع التواصل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
أخبار

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل
رياضة محلية

شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل

خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
زووم

خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
الأهلي يترقب.. قرار صادم من كاف بشأن زيادة الأندية في البطولات الأفريقية
رياضة محلية

الأهلي يترقب.. قرار صادم من كاف بشأن زيادة الأندية في البطولات الأفريقية
بالصور| داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
زووم

بالصور| داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة