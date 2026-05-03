كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة، ووضع قدمه أعلى النافذة أثناء القيادة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر بالقاهرة.

فحص وضبط السيارة

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وبمواجهته، تبين أنه غير متزن نفسيًا، كما أكدت التحريات سابقة إيداعه بإحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

