قرر الجهاز الطبي لفريق الأهلي برئاسة أحمد جاب الله، خضوع المغربي يوسف بلعمري لأشعة جديدة علي العضلة الضامة لمعرفة آخر تطورات حالته.

ويعاني بلعمري في الوقت الحالي من الإصابة بمزق في العضلة الضامة تسبب في غيابه عن تدريبات ومباريات الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر داخل الجهاز الطبي في الأهلي لـ"مصراوي"، إن بلعمري خارج حسابات الأهلي في مباراة انبي التي تقام الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة لحاجته إلي المزيد من الوقت من أجل التعافي تمامًا.

وفي ذات السياق، يستعيد الأهلي أمام انبي جهود الظهير الأيمن محمد هاني الذي غاب عن مباراة القمة للإيقاف، فيما لم يتحدد موقف محمود حسن تريزيجيه في ظل معاناته من جرح قطعي في الركبة.