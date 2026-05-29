رصدت عدسة “مصراوي” لحظات وصول جثمان والدة الفنان أحمد حلمي إلى مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة وسط حالة من الحزن والسكينة.

وأظهرت الصور توافد الأهالي والأقارب والمقربين إلى المسجد للمشاركة في وداع الفقيدة، والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وسط أجواء خيم عليها الصمت والتأثر.

ملامح الحزن على أحمد حلمي أثناء التشييع

ورصدت العدسة ملامح الحزن الشديد على الفنان أحمد حلمي خلال مراسم التشييع، حيث ظهر متأثرًا أثناء وداع والدته، وسط محاولات لمساندته من أفراد الأسرة والمقربين.

كما التقطت الصور لحظات خروج الجثمان من المسجد، وسط دعوات المشيعين وتحرك موكب الجنازة في أجواء يغلب عليها الحزن الشديد.

التوجه إلى مقابر الشموت ووداع أخير

واستكملت عدسة “مصراوي” توثيق لحظات نقل الجثمان إلى مقابر الشموت بمدينة بنها، حيث واصل الأهالي مرافقة الجثمان حتى لحظات الدفن الأخيرة.

وسادت أجواء إنسانية مؤثرة خلال مراسم الدفن، حيث حرص المشيعون على الدعاء للفقيدة وقراءة الفاتحة، في مشهد وداع جمع بين الحزن والدعاء في لحظات مؤثرة.