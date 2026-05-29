نقيب الأشراف يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:43 م 29/05/2026

محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

هنأ نقيب السادة الأشراف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وانتهاء ضيوف الرحمن من جميع المناسك دون مشكلات.

وأشاد محمود الشريف، بما يشهده بيت الله الحرام من أعمال توسعة متواصلة وتطوير مستمر إلى جانب ما تم استحداثه من خدمات وتقنيات ذكية حديثة تسهم في تلبية احتياجات الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك والتي تحظى بإشادة وتقدير وثناء الجميع.

وقال نقيب الأشراف، إن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح والخدمات والمجهودات الكبيرة التى قدمتها السعودية لضيوف الرحمن، وتمت جميع المناسك بسهولة ويسر وأمان، في ظل تكاتف جميع الجهات والمؤسسات بالمملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن الجهات السعودية نجحت في تنظيم موسم الحج بصورة مشرفة، موجها الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ودعا السيد محمود الشريف، المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، وأن يحفظ بلادنا وأمتنا من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين عليها لما فيه كل الخير للبلاد والعباد.

