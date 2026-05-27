حسام حسن يستقبل الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي بمعسكر المنتخب

حرص العميد حسام حسن، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، على استقبال الثنائي إسلام عيسى ومحمد حمدي، بعد غيابهم عن المونديال بسبب الإصابة.

وتعرض الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى للإصابة بالرباط الصليبي، مما أدى إلى غيابهم عن منافسات كأس العالم 2026.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي: "حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، على استقبال محمد حمدي لاعب بيراميدز وإسلام عيسى، لاعب سيراميكا كليوباترا، خلال زيارتهما معسكر المنتخب، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض نهائيات كأس العالم 2026".

وأضاف: "جاء ذلك، من أجل اطمئنان المدير الفني للمنتخب على إصابتي حمدي وعيسى وبرنامج العلاج الخاص بهما".

واختتم: "مؤكداً أنه كان يتمني تواجد الثنائي في قائمة الفراعنة بالمونديال".

موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره روسيا وديا، في التاسعة من مساء غد الخميس، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة للمونديال.