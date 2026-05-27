بسبب "يا جعان".. جمهور الأهلي يهاجم عصام الحضري والزملكاوية يدافعون

كتب : محمد خيري

11:47 ص 27/05/2026 تعديل في 11:53 ص
أثار عصام الحضري جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي قال فيها: «أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان»، ما فتح الباب أمام موجة من التفسيرات والتكهنات بشأن المقصود من المنشور.

وربط عدد كبير من المتابعين بين رسالة الحضري وتصريحاته الأخيرة بشأن أحمد سيد زيزو، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها الحارس السابق لاستدعاء اللاعب إلى قائمة المنتخب، معتبرًا أن مستواه الفني في الفترة الأخيرة لا يبرر وجوده ضمن الاختيارات.

بداية الخلاف

وتعود جذور الأزمة إلى تصريحات إعلامية انتقد خلالها الحضري ظهور زيزو مع المنتخب، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الجماهير والمتابعين. من جانبه، رفض زيزو تلك الانتقادات خلال تصريحات تلفزيونية، مؤكدًا أحقيته في التواجد ضمن صفوف المنتخب، الأمر الذي اعتبره البعض ردًا مباشرًا على أسطورة حراسة المرمى المصرية.

وبعد ساعات من تصريحات زيزو، نشر الحضري رسالته المثيرة للجدل، لتزداد التكهنات حول وجود خلاف علني بين الطرفين، رغم عدم ذكر أي أسماء بشكل مباشر.

انقسام جماهيري

وتفاعل جمهور الكرة المصرية بشكل واسع مع الأزمة، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لموقف الحضري وحقه في إبداء رأيه الفني، وبين داعم لزيزو ورافض للهجوم عليه، خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها اللاعب منذ انتقاله إلى الأهلي.

في المقابل، أبدى عدد من جماهير الزمالك دعمهم للحضري، بينما استمرت حالة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول الواقعة إلى واحدة من أكثر القضايا الرياضية تداولًا خلال الساعات الأخيرة.

