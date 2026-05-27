يعرفه صلاح.. "ألماني" ينضم لجهاز منتخب مصر في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

07:01 م 27/05/2026
    الألماني كريستوفر روربيك
    الألماني كريستوفر روربيك

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انضمام الألماني كريستوفر روربيك أخصائى العلاج الطبيعى إلى الجهاز الطبي لمنتخب مصر أثناء بطولة كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، إن كريستوفر روربيك وصل اليوم إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني والجهاز الطبي تحت إشراف طبيب الفريق محمد أبو العلا قبل السفر إلى أمريكا يوم 30 مايو الجارى.

جدير بالذكر أن الطبيب الألماني كريستوفر روربيك سبق له الإشراف علي النجم المصري محمد صلاح خلال تواجده في ليفربول في الفترة من 2017 حتي 2020، وكان حاضرًا في إصابة صلاح الشهيرة أمام ريال مدريد بدوري الأبطال.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بالمجموعة السابعة رفقة كل من إيران، نيوزيلندا، بلجيكا.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية قوية غدًا الخميس، أمام منتخب روسيًا، علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة الودية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

