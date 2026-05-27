يترقب الجهاز الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم انضمام قائده محمد صلاح إلى المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن الاستعدادات للمواجهتين الوديتين أمام روسيا والبرازيل، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يصل صلاح إلى معسكر المنتخب اليوم الأربعاء، بعد انتهاء ارتباطاته مع ليفربول، لينضم إلى التدريبات الجماعية ويشارك في المران الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا المقررة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي.

هل يشارك صلاح أمام روسيا؟

انضمام محمد صلاح قبل 24 ساعة من المباراة يمنحه فرصة التواجد ضمن قائمة اللقاء، إلا أن القرار النهائي بشأن مشاركته الأساسية أو الاكتفاء بمنحه بعض الدقائق سيظل بيد الجهاز الفني، وفقًا لحالته البدنية ومدى جاهزيته بعد رحلة السفر وانتهاء موسمه مع ليفربول.

وسيظهر المنتخب مكتمل الصفوف خلال مران اليوم، في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الروسي تدريبه الأخير بالقاهرة بعد وصول بعثته مساء الثلاثاء.

وكان صلاح قد اختتم موسمه مع ليفربول بالمساهمة في هدف فريقه خلال المباراة الأخيرة على ملعب أنفيلد، قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

برنامج منتخب مصر

-الخميس: مواجهة روسيا وديًا على استاد القاهرة الدولي (9:00 مساءً).

-30 مايو: السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

-6 يونيو: مواجهة البرازيل وديًا.

-15 يونيو: افتتاح مشوار كأس العالم 2026 أمام بلجيكا.

