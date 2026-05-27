إعلان

سعر الذهب في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

08:38 م 27/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 27-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4506 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5794 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6760 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7725 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77250 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240247 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.24% إلى نحو 4451 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة مصر وروسيا
أخبار مصر

قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة مصر وروسيا
مصدر لمصراوي.. الأهلي يُخطر نجل سيد معوض بقرار حاسم بشأن رحيله
رياضة محلية

مصدر لمصراوي.. الأهلي يُخطر نجل سيد معوض بقرار حاسم بشأن رحيله
ماذا يفعل استخدام الهاتف قبل النوم بقلبك وعقلك؟.. مفاجأة صادمة
نصائح طبية

ماذا يفعل استخدام الهاتف قبل النوم بقلبك وعقلك؟.. مفاجأة صادمة
صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم - تفاصيل

الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور
حوادث وقضايا

الداخلية تنفي ادعاءات الإهمال بحق حجاج القرعة وتكشف حقيقة الصور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان