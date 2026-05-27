يواصل نادي الزمالك مساعيه المكثفة لإنهاء الملفات المالية والقانونية العالقة، قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 31 مايو الجاري، من أجل الحصول على الرخصة الأفريقية المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية خلال موسم 2026-2027.

ووفقًا للوائح الترخيص المعتمدة، اشترط الاتحاد الأفريقي على الأندية تسوية التزاماتها المالية والنزاعات القائمة مع اللاعبين والمدربين والأطراف الأخرى، كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة القارية.

الزمالك يحل قضيتين من 16

وفي هذا الإطار، نجحت إدارة الزمالك خلال الأيام الماضية في إغلاق قضيتين تتعلقان بالبرتغاليين لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، بعد التوصل إلى تسوية مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 30 ألف دولار، ليتم إنهاء الملفين بصورة رسمية.

ورغم هذه الخطوة، لا يزال النادي مطالبًا بحل 16 قضية أخرى مرتبطة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، في ظل سعي الإدارة للتوصل إلى اتفاقات ودية مع أصحاب الشكاوى، بما يضمن استيفاء شروط الترخيص قبل انتهاء المهلة المحددة.

الزمالك يبحث مد مهلة الاتحاد الأفريقي

وفي الوقت ذاته، تواصل إدارة الزمالك محاولاتها للحصول على تمديد إضافي من الاتحاد الأفريقي، يمنحها فرصة أكبر لاستكمال تسوية الملفات المتبقية وتجنب أي عقبات قد تحول دون المشاركة القارية في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الزمالك للعودة إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد غياب استمر ثلاثة مواسم متتالية، عقب تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

