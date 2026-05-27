الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

20:00

نادي تايجرز

دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

22:00

رايو فاييكانو

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية للخطيب: "زعلان منك كتير جدا"

كتب : محمد خيري

01:23 م 27/05/2026
    محمود الخطيب

وجه ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، رسالة عتاب مباشرة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، مؤكدًا تقديره الكبير له، لكنه في الوقت نفسه يشعر بحالة من الاستياء بسبب بعض المواقف التي جمعتهما خلال الفترة الماضية.

تصريحات ربيع ياسين

وقال ربيع ياسين، خلال ظهوره في برنامج "مع أميرة بدر"، إنه يتمنى للخطيب دوام الصحة والتوفيق، وأن يواصل الأهلي نجاحاته على جميع المستويات، قبل أن يوجه له رسالة صريحة قائلاً: "أنا زعلان منك كتير جدًا".

وأوضح نجم الأهلي السابق أن سبب عتابه يعود إلى رحيله عن نادي دلفي دون أن تجمعه جلسة مع رئيس القلعة الحمراء، مضيفًا: "زعلان إني مشيت من نادي ديلفي من غير ما تقعد معايا، وده عتاب لأخويا الكبير وكابتني محمود الخطيب".

وأكد ياسين أن حديثه لا يرتبط بأي مصالح شخصية أو انتظار لمنصب، مشددًا على أن ما دفعه للكلام هو طبيعة العلاقة التي تجمعه بالخطيب واحترامه له، قائلاً: "أنا مش بقول كده عشان منتظر حاجة، لكن عشان دي سلوكياتي وأخلاقياتي".

رسالة دعم للخطيب

ووجه ربيع ياسين نصيحة لرئيس الأهلي، مطالبًا إياه بالاعتماد على الأشخاص المخلصين للنادي والمقربين منه، موضحًا أن وجودهم بجواره يساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة، وقال: "الناس اللي بتثق فيها وبتحب النادي هي اللي لازم تكون جانبك، لأنها هتقولك الصح والغلط".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل للخطيب وتمنياته له بمزيد من النجاح في قيادة النادي خلال الفترة المقبلة.

فاتتني صلاة العيد فما حكم صلاتها منفردًا؟.. البحوث الإسلامية يجيب
العجول الهربانة.. مطاردات وتعطيل طرق ومصارعة على الطريقة الأسبانية
هل تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل فقط أم أهل بيته جميعًا؟.. الأوقاف تجيب
ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
حبس وغرامة.. تحذير رسمي من ذبح الأضاحي في الشوارع
