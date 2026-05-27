تتجه أنظار عشاق الرياضة، اليوم الأربعاء، نحو عدد من المواجهات المرتقبة على المستويين القاري والمحلي، يتصدرها نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب مواجهة قوية للنادي الأهلي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فريق تايجرز في الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية، المقامة حاليًا في رواندا، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

وفي كرة القدم، يشهد ملعب لايبزيج بألمانيا إقامة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يلتقي كريستال بالاس مع رايو فاليكانو في مواجهة مرتقبة تنطلق عند العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

دوري المؤتمر الأوروبي

10:00 مساءً: كريستال بالاس × رايو فاليكانو – عبر beIN Sports HD1.

بطولة أفريقيا لكرة السلة للرجال

8:00 مساءً: الأهلي × تايجرز – عبر ON Sport.

الدوري العراقي الممتاز

6:00 مساءً: الكرمة × ديالى – العراقية الرياضية.

8:30 مساءً: الزوراء × النفط – العراقية الرياضية.

كأس أندية أمريكا الجنوبية

3:30 صباح الخميس: ريفر بليت × بلومينج – عبر beIN Sports HD2.

كأس ليبرتادوريس

3:30 صباح الخميس: فلومينينسي × ديبورتيفو لارا – عبر beIN Sports HD3.

