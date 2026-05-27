لماذا امتنع جيش الاحتلال عن نشر نظام قتالي في جنوب لبنان؟

كشفت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن نشر نظام دعم قتالي وصفته مصادر عسكرية بأنه "حيوي" داخل موقع عسكري في جنوب لبنان تديره قوات من الجنود الحريديم، بسبب وجود مجندات ضمن الوحدة المكلفة بتشغيل النظام.

وذكرت الصحيفة أن عناصر لواء "الحشمونائيم" الحريدي يرفضون الاختلاط بالنساء، ما أدى إلى اتخاذ قرار بعدم تشغيل النظام داخل الموقع العسكري الذي يتمركز فيه عناصر اللواء.

وبحسب ما نقلته "هآرتس" عن جنود داخل الجيش الإسرائيلي، فإن ضباطًا كبارًا أبلغوا القوات بأن سبب عدم نشر النظام يعود إلى وجود مجندات ضمن القوة المشغلة له، وذلك لتجنب دخول النساء إلى الموقع العسكري التابع للوحدة الحريدية.

وأوضحت الصحيفة أن تشغيل هذا النظام يعتمد بشكل رئيسي على مجندات يشكلن نسبة كبيرة من الوحدة المختصة بتشغيله، الأمر الذي جعل استخدامه داخل الموقع غير ممكن.

وفي حين قال الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلته الصحيفة، إن النظام "تم تثبيته ببساطة في موقع آخر"، أكدت مصادر عسكرية أن النظام يعد أساسيًا لدعم العمليات القتالية، لكنه لا يعمل في المكان المطلوب بسبب منع المجندات من دخول الموقع الذي ينتشر فيه جنود لواء "الحشمونائيم".

وتأتي هذه القضية وسط تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن التعديلات التي يجريها الجيش لتكييف الخدمة العسكرية مع نمط حياة الجنود الحريديم، بما يشمل تطبيق الفصل الكامل بين الرجال والنساء داخل بعض الوحدات العسكرية.

وأشارت التقارير إلى أن لواء "الحشمونائيم" يمنع بشكل كامل دخول النساء إلى مواقع تمركز عناصره، ضمن الإجراءات الخاصة باستيعاب المجندين الحريديم داخل الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، تتزايد الانتقادات داخل إسرائيل تجاه هذه الترتيبات، إذ تعتبر أصوات إسرائيلية أن تعطيل تنفيذ مهمة عسكرية حيوية بسبب وجود مجندات يمثل مخالفة عسكرية تستوجب التعامل معها ضمن الأطر الانضباطية المعتمدة.

وتزامنت هذه التطورات مع ما تصفه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بـ"أزمة مسيرات حزب الله"، بعد ظهور طائرات مسيرة جديدة تعمل عبر الألياف البصرية ويصعب رصدها أو اعتراضها.

ورجحت التقارير أن تكون هذه المسيرات وراء مقتل معظم الجنود الإسرائيليين الـ22 الذين قتلوا منذ استئناف المواجهات على جبهة لبنان في مارس الماضي.