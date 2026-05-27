ليندسي جراهام يهاجم باكستان بسبب رفضها اتفاقيات أبراهام

كتب : وكالات

12:32 م 27/05/2026

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام

شن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام هجومًا على باكستان عقب تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أعلن فيها رفض بلاده التطبيع مع إسرائيل أو الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

وقال جراهام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن موقف باكستان كوسيط يمثل "مشكلة كبيرة"، معتبرًا أن عداءها تجاه إسرائيل مستمر منذ فترة طويلة.

وأضاف أن وجود طائرات عسكرية إيرانية داخل قواعد جوية باكستانية أمر لا يمكن إنكاره، مشيرًا إلى أن التصريحات السابقة الصادرة عن مسؤولين باكستانيين كبار ضد إسرائيل تثير القلق.

وتطرق السيناتور الأمريكي إلى تصريحات وزير الدفاع الباكستاني المتعلقة باتفاقيات أبراهام، والتي أكد خلالها أن باكستان لن تنضم إلى الاتفاقيات بسبب عدم ثقتها بإسرائيل.

وأوضح جراهام أن المقطع المتداول لتصريحات الوزير قد يكون قديمًا ويعود إلى نحو عام، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن هذه المواقف لا تزال قائمة حتى الآن.

وفي ختام تصريحاته، شدد جراهام على ضرورة أن تقدم باكستان موقفًا واضحًا ردًا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

اتفاقيات أبراهام باكستان إسرائيل الولايات المتحدة دونالد ترامب

