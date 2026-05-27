ليندسي جراهام يهاجم باكستان بسبب رفضها اتفاقيات أبراهام

شن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام هجومًا على باكستان عقب تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أعلن فيها رفض بلاده التطبيع مع إسرائيل أو الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

وقال جراهام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن موقف باكستان كوسيط يمثل "مشكلة كبيرة"، معتبرًا أن عداءها تجاه إسرائيل مستمر منذ فترة طويلة.

وأضاف أن وجود طائرات عسكرية إيرانية داخل قواعد جوية باكستانية أمر لا يمكن إنكاره، مشيرًا إلى أن التصريحات السابقة الصادرة عن مسؤولين باكستانيين كبار ضد إسرائيل تثير القلق.

It has been apparent to me for quite a while that Pakistan as a mediator is more than problematic. Their animosity towards Israel is long standing.



It is undeniable that Iranian military aircraft are being housed on Pakistani air bases and past rhetoric from the highest… https://t.co/ksLqpw4ZQ4 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 26, 2026

وتطرق السيناتور الأمريكي إلى تصريحات وزير الدفاع الباكستاني المتعلقة باتفاقيات أبراهام، والتي أكد خلالها أن باكستان لن تنضم إلى الاتفاقيات بسبب عدم ثقتها بإسرائيل.

وأوضح جراهام أن المقطع المتداول لتصريحات الوزير قد يكون قديمًا ويعود إلى نحو عام، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن هذه المواقف لا تزال قائمة حتى الآن.

وفي ختام تصريحاته، شدد جراهام على ضرورة أن تقدم باكستان موقفًا واضحًا ردًا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.