تفاصيل حدود التحويل ورسوم إنستاباي خلال إجازة عيد الأضحى

تزايد اعتماد العملاء على تطبيق "إنستاباي" للتحويلات اللحظية خلال إجازة عيد الأضحى، باعتباره أحد أكثر الوسائل استخدامًا لتحويل واستقبال الأموال بالجنيه داخل مصر، بفضل سرعة تنفيذ المعاملات على مدار الساعة.

وتتيح البنوك خدمة التحويل اللحظي عبر "إنستاباي" مقابل رسوم محددة، ضمن منظومة المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي قبل نحو عامين، في إطار خطط التوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي.

ويواصل البنك المركزي ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالشبكة، بهدف رفع كفاءة الخدمة واستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المستخدمين والمعاملات اليومية.

حدود التحويل عبر إنستاباي

حدد البنك المركزي الحدود القصوى للتحويلات اللحظية عبر التطبيق على النحو التالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

كما يسمح المركزي للبنوك برفع حدود التحويلات اللحظية لتصل إلى مليوني جنيه يوميًا، بشرط تنفيذ المعاملات من خلال خدمات الإنترنت البنكي المرتبطة بالحسابات.

الخدمات المتاحة عبر الشبكة

توفر شبكة المدفوعات اللحظية عددًا من الخدمات المالية وغير المالية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، أبرزها:

ربط الحسابات البنكية المختلفة داخل تطبيق واحد.

التحويل اللحظي بين الحسابات البنكية والبطاقات والمحافظ الإلكترونية.

استقبال طلبات تحويل الأموال من مستخدمين آخرين.

الاستعلام عن الرصيد.

الاطلاع على كشف حساب مختصر.

رسوم استخدام إنستاباي

تبلغ رسوم التحويل عبر التطبيق 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية تحويل.

كما يتم خصم 50 قرشًا مقابل خدمات الاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، بعد أول 10 عمليات مجانية شهريًا.