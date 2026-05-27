كيف خسر ملياردير صيني 1.7 مليار دولار خلال ساعات؟

تكبد أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع الوساطة المالية الإلكترونية بالصين خسائر ضخمة، بعدما شددت بكين القيود على تداول الأسهم عبر الحدود، في إطار تحركات تستهدف إحكام السيطرة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.

وبحسب وكالة بلومبرج، فقد تراجعت ثروة "ليف لي"، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فوتو هولدنجز”، بنحو 1.7 مليار دولار خلال يوم واحد، لتصل إلى 4.7 مليار دولار بنهاية تعاملات الجمعة، وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، بعدما فقد أكثر من ربع ثروته عقب الهبوط الحاد لسهم الشركة.

وهبط سهم "فوتو" المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 28% خلال تعاملات الجمعة، في أكبر خسارة يومية للسهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات الحملة التنظيمية الصينية الجديدة.

وتعد هذه التطورات تحولًا حادًا بعد أشهر قليلة من استفادة الشركة من نشاط الطروحات العامة في هونج كونج، حيث كانت “فوتو” قد أعلنت في مارس الماضي مشاركتها في أكثر من نصف عمليات الطرح الأولي بالمدينة.

تحركات صينية ضد شركات الوساطة

تأتي الحملة ضمن تحركات أوسع من الجهات الرقابية الصينية ضد شركات الوساطة الإلكترونية التي تعمل داخل البر الرئيسي دون تراخيص محلية، ومن بينها "فوتو"، و"تايجر بروكرز"، و"لونج بريدج سيكيوريتيز".

وأعلنت "فوتو" لاحقًا أن الجهات التنظيمية اقترحت فرض غرامات تقارب 271 مليون دولار، بينما كشفت شركة "تايجر بروكرز" عن تعرضها لغرامات ومصادرة إيرادات بقيمة إجمالية بلغت 411 مليون يوان، بما يعادل نحو 60 مليون دولار.

وقدرت مؤسسة "سيتيك سيكيوريتيز" أن الأصول المتأثرة المرتبطة بشركة "فوتو" تتراوح بين 150 و180 مليار دولار هونج كونج، فيما تمثل أصول "تايجر بروكرز" نحو 45 إلى 50 مليار دولار هونج كونج.