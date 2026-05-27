تشهد منتجعات جنوب سيناء السياحية إقبالًا كبيرًا من السائحين من مختلف جنسيات العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تتصدر مدن خليج العقبة المشهد في جذب السائحين الأجانب، بينما تستقطب مدن خليج السويس السياحة الداخلية.

كما يحتفل المواطنون على الشواطئ وفي الساحات والميادين والحدائق، وسط تشديدات أمنية ومرورية مكثفة ضمن خطة المحافظة لتأمين احتفالات العيد.

عودة قوية للسياحة وارتفاع نسب الإشغال

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن منتجعات المحافظة عادت إلى سابق عهدها من حيث الإقبال السياحي، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عيد الأضحى، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة السياحة، أن نسب الإشغال السياحي للأجانب تجاوزت 85% على مستوى المحافظة، بينما سجلت مدينتا دهب وطابا نسبة إشغال وصلت إلى 100%، تليهما شرم الشيخ ثم نويبع.

دهب وطابا وشرم الشيخ تتصدر المشهد السياحي

وأكد رئيس شعبة السياحة أن مدن خليج العقبة، وعلى رأسها شرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع، تصدرت المشهد في جذب السائحين الأجانب، في حين جاءت مدن خليج السويس مثل رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وطور سيناء في مقدمة مناطق السياحة الداخلية للمصريين والعرب.

برامج ترفيهية واحتفالات على الشواطئ

من جانبه، قال أحمد مجدي طلاقة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة بجنوب سيناء، إن المنتجعات السياحية نظمت برامج ترفيهية متنوعة تزامنًا مع العيد، شملت عروضًا للأطفال، ومسابقات، ورسمًا على الوجوه، وحفلات غنائية واستعراضية، إلى جانب رحلات السفاري والشواء في الصحراء.

وأضاف أن الأجواء الطبيعية ونشاط الرياح ساعدا على تنشيط الألعاب والأنشطة المائية التي يستمتع بها السائحون، في ظل الطبيعة الفريدة التي تتميز بها جنوب سيناء.

رفع حالة الطوارئ وتكثيف الرقابة السياحية

وتواصل محافظة جنوب سيناء رفع حالة الطوارئ القصوى، مع متابعة الاحتفالات عبر غرف العمليات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات في مختلف المدن.

كما تكثف حملات التفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب تأمين الشواطئ وأماكن تجمع المواطنين، وتوفير منقذين وتحذيرات للسباحة في الأماكن غير الآمنة لضمان سلامة الزوار والمواطنين.