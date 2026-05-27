مشهد مُبهج في جنوب سيناء.. البالونات الكرتونية تزين احتفالات العيد (صور)

كتب : رضا السيد

12:18 م 27/05/2026 تعديل في 12:18 م
خطفت البالونات الملونة الأنظار في حدائق وساحات وميادين مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لتصبح المشهد الأبرز خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

باعة البالونات يتجولون في الميادين والساحات


تجول باعة البالونات في مختلف أماكن التجمعات بالميادين والكورنيش والساحات، حاملين بالونات الهيليوم ذات الأشكال الكرتونية، والتي لاقت إقبالًا واسعًا من الأطفال والشباب، وأضفت طابعًا من البهجة على الأجواء العامة.

إقبال الأطفال والشباب على البالونات الكرتونية


قال محمود ضاحي، أحد بائعي البالونات، إن أسعار بالونات الهيليوم المجسمة تبدأ من 40 إلى 50 جنيهًا حسب الحجم والشكل، موضحًا أن الإقبال عليها كبير نظرًا لشعبيتها بين الأطفال والشباب من الجنسين.

الأعياد موسم للرزق وتنشيط الحركة التجارية


وأوضح أن الأعياد والمناسبات تمثل موسمًا مهمًا لباعة البالونات، حيث يحرصون على عرض أشكال جديدة ومبتكرة من الشخصيات الكرتونية لجذب الزبائن، مؤكدًا أن الأسعار مستقرة منذ عيد الفطر، مع استمرار الإقبال خلال أيام العيد.

