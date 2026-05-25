وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور، بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، بسرعة رفع تجمعات القمامة بمحيط الطريق الدائري نطاق المنيب، وشارع الشيمي بترعة الزمر، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأنصاري: "تطهير المواقع وتحسين المظهر الحضاري"

شدد محافظ الجيزة على ضرورة تنفيذ أعمال التطهير الشامل وتحسين المظهر الجمالي بالمناطق المذكورة، مع تكثيف جهود النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.

حملات مكثفة: "رفع كافة التراكمات بالمناطق المستهدفة"

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، تم الدفع بحملة موسعة من إدارات النظافة بأحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة، مدعومة بمعدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل، حيث أسفرت الحملة عن رفع كافة التراكمات الموجودة بالمواقع المستهدفة.

محافظ الجيزة: "إدراج المواقع ضمن ورديات النظافة الدورية"

وجّه المحافظ بتضمين تلك المناطق ضمن جداول ورديات النظافة الدورية، لضمان استمرار أعمال المتابعة ومنع تكرار ظهور تجمعات القمامة مرة أخرى، مع المتابعة المستمرة لمستوى النظافة بالمواقع الحيوية.

الأنصاري: "عقوبات قانونية ضد المخالفين"

كما تضمنت تكليفات المحافظ تشديد الرقابة على أعمال رفع المخلفات، ورصد أي سيارات نقل تقوم بإلقاء القمامة أو المخلفات بمحيط الطرق والمحاور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع العقوبات المقررة بحق المخالفين.