وجه الزمالك رسالة شكر وتقدير إلى الأندية والمؤسسات الرياضية التي حرصت على تهنئته عقب تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التي تجمعه بمختلف الأندية والهيئات الرياضية داخل مصر وخارجها.

الزمالك يشكر الأندية

وقال النادي، في بيان رسمي، إنه يثمن كافة رسائل التهنئة التي تلقاها بعد حصد اللقب، معتبرًا أن هذه المبادرات تعكس قيم الاحترام المتبادل والروح الرياضية بين المؤسسات الرياضية المختلفة.

وشمل بيان الشكر عددًا من الأندية العربية والأوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان وإشبيلية والوحدة، إلى جانب المريخ والنصر.

كما وجه الزمالك الشكر إلى عدد من الأندية المصرية التي بادرت بتهنئته، من بينها غزل المحلة وإنبي والمقاولون العرب وسموحة.

الزمالك يتوج بالدوري المصري

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة على استاد القاهرة الدولي، لينهي الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

وتفوق الفريق الأبيض بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما حل الأهلي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ليضيف الزمالك لقبًا جديدًا إلى خزائنه ويختتم الموسم بأفضل صورة ممكنة.

اقرأ أيضا:

"الأبلكيشن بيحل قضيتين".. ماذا يفعل مجلس الزمالك في حل أزمة القيد؟

هل يعرض الزمالك فتوح وعبدالمجيد للبيع مقابل 6 مليون دولار؟