كأس رابطة الأندية

20:00

المصري

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

11 22
17:00

النادي الإفريقي

الزمالك يوجه رسالة خاصة لباريس سان جيرمان بعد التتويج بالدوري.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

04:34 م 25/05/2026
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 1_1_1
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 9_9_9
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 3_3_3
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 11_11_11
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 8_8_8
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (12)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (3)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (2)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (9)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (17)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (16)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (18)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (19)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (15)

وجه الزمالك رسالة شكر وتقدير إلى الأندية والمؤسسات الرياضية التي حرصت على تهنئته عقب تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التي تجمعه بمختلف الأندية والهيئات الرياضية داخل مصر وخارجها.

وقال النادي، في بيان رسمي، إنه يثمن كافة رسائل التهنئة التي تلقاها بعد حصد اللقب، معتبرًا أن هذه المبادرات تعكس قيم الاحترام المتبادل والروح الرياضية بين المؤسسات الرياضية المختلفة.

وشمل بيان الشكر عددًا من الأندية العربية والأوروبية، أبرزها باريس سان جيرمان وإشبيلية والوحدة، إلى جانب المريخ والنصر.

كما وجه الزمالك الشكر إلى عدد من الأندية المصرية التي بادرت بتهنئته، من بينها غزل المحلة وإنبي والمقاولون العرب وسموحة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة على استاد القاهرة الدولي، لينهي الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

وتفوق الفريق الأبيض بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما حل الأهلي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ليضيف الزمالك لقبًا جديدًا إلى خزائنه ويختتم الموسم بأفضل صورة ممكنة.

في عيد ميلادها.. موقف مؤثر لـ وفاء عامر أبكى المخرج خيري بشارة
من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
الإعدام للمتهم في قضية "سبايدر مان" بورسعيد
مات بالغربة قبل تحقيق حلمه.. وفاة طالب طب من كفر الشيخ في حادث بليبيا
4 أبراج قد تواجه أزمات وخسائر الفترة المقبلة أبرزها الحمل
