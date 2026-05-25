مصدر سعودي: المملكة تربط التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية

أكد مصدر سعودي لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن موقف المملكة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لم يشهد أي تغيير، مشددًا على أن أي خطوة في هذا الاتجاه تبقى مرتبطة بوجود مسار لا رجعة فيه يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح المصدر أن السعودية لا تزال تتمسك بموقفها الثابت، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي يتمثل في وجود طريق واضح ونهائي نحو الدولة الفلسطينية.

وجاءت هذه التصريحات عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن دولًا في الشرق الأوسط ودولًا أخرى ستكون مطالبة بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام بعد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران.

كما أشار ترامب في تصريحاته إلى إمكانية اللجوء إلى تحرك عسكري أكبر وأقوى في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بين الطرفين.

وأضاف أن الاتفاقيات، وفق ما ذكره، يمكن أن توفر قوة وسلامًا للشرق الأوسط، كما رأى أنها قد تصبح وثيقة ذات أهمية استثنائية على المستوى العالمي.

وشدد على أن الخطوة يجب أن تبدأ بانضمام السعودية وقطر بصورة فورية، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وقال إن عدم الانضمام قد يُنظر إليه باعتباره مؤشرًا على غياب النوايا الإيجابية.

وأشار ترامب إلى أنه لمس خلال محادثاته مع عدد من القادة استعدادًا للترحيب بانضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام إذا تم توقيع اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا الاتفاق، وفق تقديره، قد يصبح الأهم بالنسبة لدول المنطقة، مؤكدًا أنه طلب من ممثليه بدء إجراءات استكمال عملية انضمام هذه الدول إلى اتفاقيات أبراهام.