يدرس محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، بقوة الرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويمر شريف بحالة نفسية سيئة في الوقت الحالي بسبب تراجع مستواه بشكل كبير منذ انضمامه للفريق علي الرغم من حصوله علي فرص المشاركة أساسيًا في عدد من مباريات الأهلي في الموسم المنقضي.

محمد شريف يرغب في الرحيل عن الأهلي بسبب الجمهور

وكشف مصدر مقرّب من مهاجم الأهلي لـ"مصراوي" أن اللاعب يميل في الوقت الحالي إلي الرحيل نهائيًا عن الأهلي وعدم الاستمرار في الموسم المقبل، علي أمل استعادة مستواه بالمشاركة المستمرة في المباريات مع فريق آخر.

وأوضح: محمد شريف يرتبط بعقد مع الأهلي لمدة 4 مواسم لكنه يري أن وجوده في النادي أصبح عبئًا علي الجماهير الغاضبة منه ويشعر أن التوفيق لا يحالفه وبالتالي يريد الرحيل إما بفسخ عقده أو الانتقال لناد آخر بنظام البيع.

وتابع: الأهلي لم يُخطر محمد شريف بأي قرار يتعلق بمستقبله لكن الأكيد أن النادي قد يتجه إلي التخلص من اللاعب لاسيما وأن هناك رغبة في التعاقد مع ثنائي هجومي أحدهما أجنبي في الموسم القادم.

