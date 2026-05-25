كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المصري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

5 14
17:00

النادي الإفريقي

محمد شريف يدرس الرحيل والأهلي يرحب

كتب : رمضان حسن

04:24 م 25/05/2026 تعديل في 04:47 م
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
    محمد شريف
    زيزو ومحمد شريف أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
    تريزيجيه ومحمد شريف من مباراة الأهلي والجيش الملكي
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)

يدرس محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، بقوة الرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويمر شريف بحالة نفسية سيئة في الوقت الحالي بسبب تراجع مستواه بشكل كبير منذ انضمامه للفريق علي الرغم من حصوله علي فرص المشاركة أساسيًا في عدد من مباريات الأهلي في الموسم المنقضي.

محمد شريف يرغب في الرحيل عن الأهلي بسبب الجمهور

وكشف مصدر مقرّب من مهاجم الأهلي لـ"مصراوي" أن اللاعب يميل في الوقت الحالي إلي الرحيل نهائيًا عن الأهلي وعدم الاستمرار في الموسم المقبل، علي أمل استعادة مستواه بالمشاركة المستمرة في المباريات مع فريق آخر.

وأوضح: محمد شريف يرتبط بعقد مع الأهلي لمدة 4 مواسم لكنه يري أن وجوده في النادي أصبح عبئًا علي الجماهير الغاضبة منه ويشعر أن التوفيق لا يحالفه وبالتالي يريد الرحيل إما بفسخ عقده أو الانتقال لناد آخر بنظام البيع.

وتابع: الأهلي لم يُخطر محمد شريف بأي قرار يتعلق بمستقبله لكن الأكيد أن النادي قد يتجه إلي التخلص من اللاعب لاسيما وأن هناك رغبة في التعاقد مع ثنائي هجومي أحدهما أجنبي في الموسم القادم.

الإعدام للمتهم في قضية "سبايدر مان" بورسعيد
أخطاء غذائية شائعة في أول أيام عيد الأضحى تسبب مشاكل بالمعدة والهضم
الدولار يتراجع مقابل الجنيه بنهاية آخر يوم عمل قبل إجازة العيد
قبل دويتو "بحرية" مع حماقي.. تعرف على أشهر دويتوهات شيرين عبدالوهاب
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
