توتنهام يقترب من الأسكتلندي أندي روبرتسون

كتب : رمضان حسن

03:19 م 25/05/2026
انتهت علاقة الأسكتلندي أندي روبرتسون مع نادي ليفربول الإنجليزي بانتهاء مباراة برنتيفورد التي أقيمت أمس في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بطولات روبرتسون مع ليفربول

وانضم روبرتسون لنادي ليفربول عام 2017 قادمًا من نادي هال سيتي، وحقق اللاعب مع مع الريدز 9 ألقاب أبرزهم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 و2024-2025، بالإضافة إلي تحقيق دوري أبطال أوروبا نسخة 2018-2019.

كما توّج روبرتسون أيضا بألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس الكاراباو مرتين والدرع الخيرية مرة واحدة بجانب السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وجهة روبرتسون المقبلة بعد الرحيل عن ليفربول

وكشف الصحفي البريطاني "بن جاكوبس" أن أندي روبرتسون استقر علي وجهته المقبلة وستكون داخل الدوري الإنجليزي" البريميرليج".

وأكد بن جاكوبس أن اللاعب الأسكتلندي سينضم إلى لصفوف نادي توتنهام بعد ضمان بقائهم في الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل بعد توصل الطرفان لاتفاق شبه نهائي.

سلوت يعلق على رحيل روبرتسون

قال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام: "أولاً وقبل كل شيء، لقد قضى مواسم رائعة عديدة هنا كلاعب، لكنني أعتقد أن الناس تعرفوا عليه كشخص رائع أيضاً. لقد تعرفت عليه كشخص رائع. أعتقد أن جميع زملائه في الفريق سيخبرونك كم هو مرح وكم هو شخص رائع. وأعتقد أن هذا قد ظهر جلياً على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً من خلال فريقنا المسؤول عن هذه الوسائل".

وأضاف: "أكثر ما أتذكره عنه هو الحماس الذي يلعب به دائماً، وقد رأينا وتعلمنا شيئاً عن هذا الحماس قبل يومين، لكنني أتذكر أيضاً كيف كان روبو يضغط من مركز الظهير الأيسر إلى الجناح الأيمن قبل بضع سنوات. لقد شرحت ذلك للاعبين الذين كنت أعمل معهم آنذاك."

