كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
17:00

النادي الإفريقي

الدوري الأفريقي لكرة السلة

دار سيتي

- -
20:00

بترو دي لواندا

بالأرقام.. تريزيجيه النقطة المضيئة في موسم الأهلي الكارثي

كتب : رمضان حسن

11:11 ص 25/05/2026
    احتفال تريزيجيه وبن شرقي
    محمود حسن تريزيجيه
    تريزيجيه (6)
    تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية لكأس الأمم الأفريقية (1)
    لحظة إصابة تريزيجيه (9)
    تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية لكأس الأمم الأفريقية (3)
    تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية لكأس الأمم الأفريقية (2)
    لحظة إصابة تريزيجيه (8)

رغم خسارة الأهلي لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي وخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا علي يد الترجي التونسي في موسم وصفته جماهير الكرة المصرية عمومًا بـ"الكارثي"، إلا أن محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق الأحمر يبقي النقطة المضيئة نظرًا لما قدمه في الموسم المنقضي منذ العودة في الصيف الماضي من رحلة احتراف دامت حوالي 10 سنوات.

تريزيجيه هداف دوري أبطال أفريقيا

علي الصعيد الأفريقي ورغم خروج الأهلي من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال إلا أن تريزيجيه نجح في التتويج بلقب نسخة 2025-2026 بعدما سجل 6 أهداف في البطولة التي أسدل الستار علي منافساتها أمس بتتويج فريق صن داونز باللقب القاري علي حساب الجيش الملكي المغربي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" عقب تتويج صن داونز أن تريزيجيه نجم الأهلي حصل علي لقب هداف النسخة الماضية.

وسجل تريزيجيه هدفين في مرمي شبيبة القبائل الجزائري في مرحلة المجموعات ، كما أحرز هدفًا في شباك الجيش الملكي، كما أن صاحب الـ31 عامًا سجل ثنائية في مرمي فريق يانج أفريكانز التنزاني قبل أن يختتم سجل أهدافه بتسجيل الهدف السادس في شباك الترجي في إياب الدور ربع النهائي.

تريزيجيه وصيف هدافي بطولة الدوري

وعلي الصعيد المحلي ، نجح تريزيجيه في تسجيل 11 هدف في الموسم المنقضي ليأتي خلف أحمد ياسر ريان مهاجم فريق البنك الأهلي الذي يتصدر قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 12 هدف، وبعيدًا عن عدد أهداف تريزيجيه نجح اللاعب في صناعة أكثر من فرصة سجل منها زملائه أهداف منها ما هو كان مؤثر في مشوار الفريق الأحمر.

فضل يوم التروية وأجمل الأدعية المستحبة في ثامن ذي الحجة
بكين تعلق على تقارير رفع الرئيس الصيني صوته بوجه ترامب.. ماذا حدث؟
قتل مراته وبناته وولع فيهم.. ماذا حدث في جريمة مصر القديمة؟
لماذا تراجعت أرباح مربي الماشية في موسم عيد الأضحى؟.. نقيب الفلاحين يكشف
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-5: نجاح وترقية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
