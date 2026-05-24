مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم

يواصل منتخب مصر لكرة القدم استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث يخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب روسيا لكرة القدم ضمن المعسكر الحالي بقيادة المدير الفني حسام حسن.

موعد مباراة مصر وروسيا

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين مصر وروسيا، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 28 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، لتكون آخر اختبار للمنتخب الوطني في القاهرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال.

وتغادر بعثة منتخب مصر إلى مدينة أوهايو يوم 30 مايو الجاري، والتي ستستضيف مقر إقامة الفراعنة خلال منافسات كأس العالم، قبل مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل.

طريقة الحصول على تذاكر مباراة مصر وروسيا مجانًا

أعلنت الشركة المنظمة للمباراة عن طرح التذاكر مجانًا أمام الجماهير الراغبة في حضور اللقاء ودعم المنتخب الوطني قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

ويمكن للجماهير الحصول على التذاكر من خلال اتباع الخطوات التالية:

متابعة شاشة قناة أون سبورت للحصول على الكود التفاعلي (QR Code) المخصص للحجز.

-مسح الكود التفاعلي عبر الهاتف المحمول للدخول إلى صفحة التسجيل.

-إدخال البيانات الشخصية المطلوبة لضمان حجز التذكرة باسم المشجع.

-استكمال إجراءات الحجز وتأكيد البيانات عبر منصة تذكرتي.

-الحصول على التذكرة الإلكترونية وفق التعليمات المنظمة لحضور المباراة.

ومن المنتظر أن يشهد استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل إتاحة التذاكر بالمجان ورغبة الجماهير المصرية في دعم المنتخب الوطني قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.