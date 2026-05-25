اليوم الإثنين الثامن من ذي الحجة هو "يوم التروية "، وسمي بهذا الاسم لأنهم كانوا قديما ينقلون الماء لاستعماله في هذا اليوم إلى عرفة وإلى منى؛ فهو يوم إعداد ولذلك انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى للإعداد والتهيئة لباقي المناسك.

وفيه ينطلق الحجاج إلى منى، وفضل هذا اليوم عظيم لأنه في العشرة الأوائل المباركة ولأنه للإعداد والتهيئة ولبركة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. وفي هذا اليوم المبارك يقدم مصراوي بعضا من الأدعية المستحبة، التي يحرص على ترديدها كل مشتاق إلى فريضة الحج ونيل عظيم الثواب:

اللهم في هذا اليوم المبارك، يوم التروية، اروِ قلوبنا بفيض رحمتك وعظيم مغفرتك، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة والرضا، وعافنا واعف عنا، وارفع اللهم عنا البلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في هذا اليوم المبارك اكتب لنا حج بيتك وتعظيم شعائرك، وامنن علينا بالرحمة والمغفرة.. اللهم في يوم التروية أكثر حسناتنا بالميزان وأورثنا جنة ذات أفنان وثبتنا بالتقوىٰ والإيمان وزين يومنا بالتوبة والغفران، وأصلح حالنا وأحوالنا يا رحمٰن، واحفظنا من شر الإنس والجان، واغفر لنا ولوالدينا ونجنا من النيران، واجعل أيامنا مباركة في كل زمان ومكان، واجعل دارنا ودار والدينا جنة الفردوس يا حنان يا منان يا عظيم الإحسان.

اللهٰم أكرمتني فلك الحمد وسترتني فلك الحمد ورزقتني فلك الحمد وعافيتني فلك الحمد ربي لك الحمد حباً وشكراً ولك الحمد يوما وعمراً ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأعوذ بك من قهر يؤلمني ومن هم يحزنني ومن فكر يقلق عقلي ربي استودعتك نفسي وأهلي فاحفظنا بحفظك.

أاللهم نت رجاء المذنبين وآمال الخائفين ومجيب دعوة المضطرين فاستجب دعاءنا يا رب العالمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

اللهم لا تخرجني من يوم التروية إلا وقد أصلحت حالي، وقويت إيماني، وأسعدت حياتي، وحققت ما في بالي، يا رب إنك على كل شيء قدير.

اللّهمّ في يوم التروية أروي قلوبنا بحبّك وحبّ نبيّك المصطفى محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وأرونا من يده الشريفة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ في يوم التروية منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.

