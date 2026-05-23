كيف يؤثر قرار الفائدة على أسعار السلع؟ الشعبة تجيب

كتب : ميريت نادي

03:48 م 23/05/2026

البنك المركزي المصري

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، لـ "مصراوي"، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة يأتي دائما في إطار تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، بما ينعكس على استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.

كان البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف المنوفي أن تثبيت الفائدة يعكس استمرار السياسة النقدية الحالية لحين تقييم تطورات الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الدولية، مع الحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة.

وأكد أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة تعمل على زيادة المعروض من السلع، وتوسيع المنافذ والمعارض، ودعم الإنتاج المحلي، وهي عوامل تساعد بجانب السياسة النقدية في تحقيق توازن الأسواق والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

البنك المركزي التضخم أسعار السلع

