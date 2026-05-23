خارج غرفة القرار.. كيف خسر نتنياهو موقعه كشريك لترامب في ملف إيران؟

في الفترة التي سبقت الهجوم على إيران في 28 فبراير، لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقط في غرفة العمليات إلى جانب الرئيس ترامب، بل كان يقود النقاش أيضًا، متوقعًا أن الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد يؤدي فعليًا إلى سقوط الجمهورية الإسلامية.

وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت فيه، إنه وبعد أسابيع قليلة، وبعد أن ثبت عدم دقة تلك التطمينات المتفائلة، بدا المشهد مختلفًا تمامًا. فقد تم تهميش إسرائيل بشكل كبير من قبل إدارة ترامب، لدرجة أن قادتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين، تم استبعادهم تقريبًا بالكامل من تفاصيل محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

حرمان إسرائيل من المعلومات

ومع حرمانهم من المعلومات من أقرب حليف لهم، اضطر الإسرائيليون إلى جمع ما يستطيعون من معلومات حول المفاوضات بين واشنطن وطهران عبر علاقاتهم مع قادة ودبلوماسيين في المنطقة، وكذلك من خلال مراقبتهم الخاصة داخل النظام الإيراني، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا مع نيويورك تايمز.

هذا الانتقال من مقعد القيادة إلى الدرجة الاقتصادية وفقا للصحيفة الأمريكية قد تكون له عواقب كبيرة على إسرائيل، وخاصة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة هذا العام.

لطالما قدّم نتنياهو نفسه للناخبين الإسرائيليين باعتباره "همس ترامب"، أي الشخص القادر بشكل فريد على استمالة ودعم الرئيس الأمريكي. وفي خطاب متلفز في بداية الحرب، صوّر نفسه كشريك مساوٍ لترامب، مؤكدًا للإسرائيليين أنه يتحدث معه "تقريبًا كل يوم"، ويتبادل معه الأفكار والنصائح، "ويتخذان القرارات معًا".

إسرائيل تقود الحرب ضد إيران

وكان قد قاد إسرائيل إلى الحرب في فبراير برؤية كبيرة لتحقيق هدف سعى إليه لعقود: وقف التقدم الإيراني نحو امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي. ومع بداية الحرب عبر ضربات قاسية طالت أجزاء من الحكومة في طهران، بدا وكأن حلمًا أكبر قد يتحقق: إسقاط النظام نفسه.

لكن كثيرين داخل الدائرة المقربة من ترامب كانوا دائمًا يعتبرون فكرة تغيير النظام أمرًا غير واقعي. ولم يمر وقت طويل حتى بدأت أولويات الولايات المتحدة وإسرائيل في التباعد، خاصة بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وضغط على ترامب للموافقة على وقف إطلاق النار.

وبدلًا من أن تكون الجمهورية الإسلامية في حالة انهيار، تصرفت وكأنها انتصرت بمجرد بقائها.أما إسرائيل، فعلى العكس، فقد فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية من الحرب. وكان نتنياهو قد وضع ثلاثة أهداف في بداية الحرب: إسقاط النظام، وتدمير البرنامج النووي الإيراني، والقضاء على برنامج الصواريخ. ولم يتحقق أي منها.



القضاء على طموحات إيران النووية

وبدلًا من القضاء على الطموحات النووية الإيرانية، اقترح عرض أمريكي حديث تعليق الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عامًا، وقد تتقلص هذه المدة في مقترحات لاحقة، ما يفتح الباب أمام اتفاق قد يشبه اتفاق 2015 الذي أبرمته إدارة أوباما، والذي عارضه نتنياهو بشدة وانسحب منه ترامب لاحقًا.

ومع استبعاد إدارة ترامب لإسرائيل من المفاوضات، قد يتم تجاهل ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، وفق ما يعرفه المسؤولون الإسرائيليون ونقلت عنهم نيويورك تايمز. وهذا يعني أن أي اتفاق محتمل لن يكون أفضل من اتفاق 2015 الذي انتقده نتنياهو لأنه لم يتناول الصواريخ.

وسيكون ذلك أيضًا انتكاسة كبيرة للرأي العام الإسرائيلي، الذي شهد شللًا شبه كامل خلال تعرض البلاد لقصف صاروخي إيراني في مارس وأبريل وتتزايد المخاوف الإسرائيلية بشأن أي اتفاق محتمل، بما في ذلك احتمال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ما قد يمنحها مليارات الدولارات لإعادة التسلح ودعم حلفائها مثل حزب الله.

تفاصيل الاتفاق النهائي بين إيران وأمريكا

ورغم أن تفاصيل الاتفاق النهائي لا تزال غير واضحة، فإن ما يبدو مؤكدًا هو أن شراكة إسرائيل مع الولايات المتحدة جاءت بثمن مرتفع. فالدولة التي طالما رفعت شعار "ندافع عن أنفسنا بأنفسنا" أصبحت تعتمد بشكل واضح على دعم ترامب.

وكما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس في 23 أبريل: "نحن فقط ننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة". وكان هذا تراجعًا كبيرًا مقارنة ببداية الحرب، عندما حقق الطرفان تفوقًا جويًا وبدآ يتحدثان عن إسقاط النظام الإيراني.

تعاون غير مسبوق بين إيران وأمريكا

في ذلك الوقت، كان هناك تعاون عسكري غير مسبوق، حيث تم دمج الجيوش بشكل وثيق، مع وجود ضباط إسرائيليين في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا، وضباط أمريكيين في مركز قيادة إسرائيلي تحت الأرض في تل أبيب، وكانت القرارات اللحظية تُتخذ بشكل مشترك.

لكن خلال أسبوعين فقط، أصبح واضحًا أن الحرب لن تحقق انتصارًا سريعًا كما كان ترامب يأمل. وبدأ البيت الأبيض وبعض القادة الإسرائيليين بالتراجع عن فكرة تغيير النظام، وتحول اهتمام ترامب إلى إنهاء القتال.

ورغم أنه اعتبر نتنياهو حليفًا في الحرب، فإنه لم يره شريكًا موثوقًا في التفاوض مع إيران، بل اعتبره شخصًا يحتاج إلى ضبط. وهكذا وجدت إسرائيل نفسها تنتقل من شريك متساوٍ إلى ما يشبه "مقاولًا فرعيًا" للجيش الأمريكي.



مقترح إرسال مقاتلين أكراد

واقترحت الاستخبارات الإسرائيلية إرسال مقاتلين أكراد إلى داخل إيران، بدعم من ضربات في شمال غرب البلاد، لكن ترامب تراجع عن الفكرة لاحقًا. وخلال تلك الفترة، نفذت إسرائيل ضربات على منشآت نفطية في طهران وكرج، والتي وافقت عليها واشنطن مسبقًا، لكنها توقعت أن تكون محدودة.

لكن الحرائق تسببت في سحب دخان ضخمة وقلق إقليمي، ما دفع إدارة ترامب إلى إبداء عدم الرضا وطلب وقف استهداف البنية التحتية النفطية. ولم يكن هذا التراجع الوحيد؛ فقد حدث سيناريو مشابه عند استهداف حقل “بارس الجنوبي” للغاز.

وكان الهدف من تلك الضربات الضغط على إيران لقبول شروط أفضل لوقف إطلاق النار. لكن ترامب لاحقًا أصدر أوامر بوقف القصف، وأدلى بتصريحات متناقضة حول علمه المسبق بالهجوم، ثم انتقد إسرائيل، قبل أن يعود ويقول إنه ناقش الأمر مع نتنياهو وطلب منه عدم التنفيذ.

تغيير مواقف ترامب

وفي تلك الليلة، أعلن نتنياهو تحمله المسؤولية الكاملة، قائلاً: "إسرائيل تصرفت وحدها". كما ضغط ترامب على إسرائيل لوقف عملياتها ضد حزب الله بعد وقف إطلاق النار في 8 أبريل. ويشير بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى أن بلادهم تحملت أعباء كبيرة في الحرب، بما في ذلك عمليات اغتيال لقادة دول، وهو ما لم تقم به الولايات المتحدة علنًا.

وبالنسبة لنتنياهو، فقد اضطر إلى تعديل خطابه وأهدافه باستمرار وفقًا لتغير مواقف ترامب. فبعد أن كان يتحدث عن إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني، بدأ لاحقًا بالتركيز على "قوة التحالف مع الولايات المتحدة".

وقال في 12 مارس إن "التهديدات تأتي وتذهب، لكن قوة إسرائيل المتزايدة ناتجة عن تحالفها مع ترامب".