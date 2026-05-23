وصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعية، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشهد مران منتخب مصر الجماعي، الذي أقيم أمس الجمعة قيام حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بعقد محاضرة فنية للاعبين، للحديث عن بعض الجوانب الفنية للفترة المقبلة.

وحرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور المران الجماعي أمس، لدعم لاعبي المنتخب.

وشهد مران منتخب مصر الجماعي، مشاركة 22 لاعبا، وهم: "محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود حسن تريزيجيه وأقطاي عبدالله".

موعد مباراة مصر الودية أمام روسيا

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة منتخب روسيا وديا، يوم 28 مايو الجاري، قبل أن يخوض مباراة ودية آخرى أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا للمشاركة في المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل منتخب: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في كأس العالم 2026، يوم 15 مايو الجاري بمواجهة نظيره البلجيكي، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

