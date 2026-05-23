غارة إسرائيلية تستهدف مدينة صور جنوب لبنان

كتب : وكالات

02:06 ص 23/05/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة صور الواقعة جنوبي لبنان، بحسب ما أفاد به مراسل القاهرة الإخبارية.

وجاءت الغارة وسط تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية على الحدود اللبنانية، في ظل استمرار عمليات القصف المتبادل والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتتابع الجهات المعنية في لبنان تطورات الموقف ميدانيًا، بينما تسود حالة من الترقب بشأن تداعيات الغارة وإمكانية اتساع نطاق التصعيد خلال الساعات المقبلة.

وتشهد المناطق الجنوبية اللبنانية حالة استنفار متواصلة بالتزامن مع التحركات العسكرية المتبادلة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

