الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

شتوتجارت

لاعب الأهلي السابق ينصح الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز

كتب : مصراوي

12:44 ص 23/05/2026
    حزن لاعبي الأهلي بعد خسارة الدوري (3)
    مباراة الأهلي والمصري (4)
    مباراة الأهلي والمصري (3)
    مباراة الأهلي والمصري (2)
    مباراة الأهلي والمصري (5)

يرى عمر جمال نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر بحاجة للتعاقد مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، مشيرا أن الأحمر بحاجة له لقدرته على إبرام مجموعة من الصفقات المميزة في الفترة المقبلة.

تصريحات عمرو جمال عن الأهلي

وقال عمرو جمال في تصريحات، خلال برنامج "مودرن سبورتس": " النادي الأحمر افتقد خلال السنوات الماضية للعين الخبيرة التي بإمكانها اختيار أفضل العناصر للفريق ودعمه بأهم اللاعبين، الأهلي بحاجة للتعاقد مع عمرو بسيوني مدير تعاقدات نادي بيراميدز".

وأضاف: "بسيوني يعد القطعة الناقصة في الأهلي، في ظل نجاحاته مع بيراميدز، إذ نجح في التعاقد مع محمد الشيبي المحترف الأفضل في مصر منذ سنوات مقابل 6 ملايين جنيه فقط، كما ضم لاعب بموهبة بلاتي توريه مجانا وبدون مقابل مادي، بالإضافة إلى فيستون ماييلي".

وتابع: "عمرو بسيوني إذا كان يعمل في نادي مثل الأهلي لتواجد معه أفضل المحترفين وبأقل مبالغ مدفوعة، لأنه يجيد البحث والتعاقد السريع والتفاوض، هو ما يجعل بيراميدز حاليا يمتلك أهم وأفضل المحترفين في الكرة المصرية".

ويذكر أن النادي الأهلي مر بظروف صعبة خلال الموسم الحالي، حيث لم يتمكن من التتويج بأي لقب سوى بلقب بطولة السوبر المصري.

النادي الأهلي الدوري المصري عمرو جمال

بالصور- لحظة وصول مجدي الجلاد بصحبة ابنته لميس العرض الخاص لـ "7 Dogs"
هدى الإتربي في كان ويارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور..لقطات لنجوم
تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟
بالصور.. إقبال كبير على محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل
8 طرق بسيطة لتقوية جهازك المناعي منها تناول فيتامين سي
