لاعب الأهلي السابق ينصح الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز

مصدر في بيراميدز يكشف لمصراوي موقف إيفرتون دا سيلفا الموسم المقبل

مصدر يكشف موقف فيستون مايلي الأخير مع بيراميدز الموسم المقبل

يرى عمر جمال نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر بحاجة للتعاقد مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، مشيرا أن الأحمر بحاجة له لقدرته على إبرام مجموعة من الصفقات المميزة في الفترة المقبلة.

تصريحات عمرو جمال عن الأهلي

وقال عمرو جمال في تصريحات، خلال برنامج "مودرن سبورتس": " النادي الأحمر افتقد خلال السنوات الماضية للعين الخبيرة التي بإمكانها اختيار أفضل العناصر للفريق ودعمه بأهم اللاعبين، الأهلي بحاجة للتعاقد مع عمرو بسيوني مدير تعاقدات نادي بيراميدز".

وأضاف: "بسيوني يعد القطعة الناقصة في الأهلي، في ظل نجاحاته مع بيراميدز، إذ نجح في التعاقد مع محمد الشيبي المحترف الأفضل في مصر منذ سنوات مقابل 6 ملايين جنيه فقط، كما ضم لاعب بموهبة بلاتي توريه مجانا وبدون مقابل مادي، بالإضافة إلى فيستون ماييلي".

وتابع: "عمرو بسيوني إذا كان يعمل في نادي مثل الأهلي لتواجد معه أفضل المحترفين وبأقل مبالغ مدفوعة، لأنه يجيد البحث والتعاقد السريع والتفاوض، هو ما يجعل بيراميدز حاليا يمتلك أهم وأفضل المحترفين في الكرة المصرية".

ويذكر أن النادي الأهلي مر بظروف صعبة خلال الموسم الحالي، حيث لم يتمكن من التتويج بأي لقب سوى بلقب بطولة السوبر المصري.

أقرأ أيضًا:

ماذا قال بنات محمد صلاح عن مسيرة والدهم في الملاعب؟

"رفضه كلوب".. كيف كان محمد صلاح رمزًا لثورة التعاقدات في ليفربول؟