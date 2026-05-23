إعلان

استعدادات مكثفة لصحة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى

كتب : محمد محروس

03:00 ص 23/05/2026 تعديل في 03:13 ص

احتفالات عيد الأضحى المبارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة من بينها رفع درجة الطوارئ وتوفير الأدوية والأمصال.

عيد الأضحى المبارك

وعقد الدكتور أحمد أبوالعطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية والصحية بالمديرية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بخطط العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزية جميع القطاعات الصحية والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة.


وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل القطاعين الوقائي والعلاجي، مع التشديد على تكثيف أعمال المرور والمتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية؛ لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال فترة العيد.

خطط الطوارئ

كما تمت مراجعة خطة إدارة الصيدلة الخاصة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والتأكد من توافر أرصدة كافية بجميع المنشآت الصحية، إلى جانب تفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة لمواجهة أي حالات طارئة خلال إجازة العيد.


واستعرض الاجتماع كذلك خطة المراجعة الداخلية والحوكمة وآليات المتابعة؛ لضمان الانضباط الإداري وجودة الأداء، فضلًا عن مناقشة إجراءات منع انتقال الأمراض ورفع درجة الاستعداد بالفرق الوقائية وفرق الترصد.


وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار عمل فرق المبادرات الرئاسية والتمريض والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة لأهالي محافظة الأقصر طوال أيام العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد الأضحى محافظة الأقصر وزارة الصحة أحمد أبوالعطا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاعل كبير من جمهور العرض الخاص لفيلم سفن دوجز مع إيفيهات كريم عبدالعزيز
زووم

تفاعل كبير من جمهور العرض الخاص لفيلم سفن دوجز مع إيفيهات كريم عبدالعزيز
حدث بالفن|تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب ومنى زكي وأحمد حلمي في 7 Dogs
زووم

حدث بالفن|تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب ومنى زكي وأحمد حلمي في 7 Dogs
مصر تُحقق إنجازاً جديداً في الدبلوماسية الصحية باعتماد قرار "الكبد الدهني"
أخبار مصر

مصر تُحقق إنجازاً جديداً في الدبلوماسية الصحية باعتماد قرار "الكبد الدهني"
"وداع أسطوري".. ليفربول يطرح فيلم وثائقي للنجم المصري محمد صلاح (فيديو)
رياضة محلية

"وداع أسطوري".. ليفربول يطرح فيلم وثائقي للنجم المصري محمد صلاح (فيديو)
"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية في خلال أسبوع
حوادث وقضايا

"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية في خلال أسبوع

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟