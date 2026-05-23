تستعد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة من بينها رفع درجة الطوارئ وتوفير الأدوية والأمصال.

عيد الأضحى المبارك

وعقد الدكتور أحمد أبوالعطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية والصحية بالمديرية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بخطط العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزية جميع القطاعات الصحية والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة.



وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل القطاعين الوقائي والعلاجي، مع التشديد على تكثيف أعمال المرور والمتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية؛ لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين طوال فترة العيد.

خطط الطوارئ

كما تمت مراجعة خطة إدارة الصيدلة الخاصة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والتأكد من توافر أرصدة كافية بجميع المنشآت الصحية، إلى جانب تفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة لمواجهة أي حالات طارئة خلال إجازة العيد.



واستعرض الاجتماع كذلك خطة المراجعة الداخلية والحوكمة وآليات المتابعة؛ لضمان الانضباط الإداري وجودة الأداء، فضلًا عن مناقشة إجراءات منع انتقال الأمراض ورفع درجة الاستعداد بالفرق الوقائية وفرق الترصد.



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار عمل فرق المبادرات الرئاسية والتمريض والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة لأهالي محافظة الأقصر طوال أيام العيد.