شهدت محافظات مصر خلال الأسبوع الماضي العديد من الجرائم التي أثارت الرأي العام بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا، في وقت اختلفت فيه طريقة ارتكاب الجرائم لإخفاء معالمها كما تنوعت دوافعها، ما بين مشاجرات وخلافات زوجية وأسرية وعائلية، وخلافات مالية.

يتناول "مصراوي" في هذا التقرير أبرز تلك الجرائم من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، التي حدثت في 10 أيام في محافظات مصر.

زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها داخل منزل الزوجية بإحدى قرى محافظة المنوفية، إثر تعرضها لاعتداء من زوجها بعد مشادة كلامية بينهما داخل الشقة.

وتبين من التحريات أن الخلافات الزوجية المتكررة بين الطرفين كانت وراء تصاعد الأزمة، حيث تطور النقاش إلى اعتداء جسدي، أقدم خلاله المتهم على استخدام سلاح أبيض وسدد طعنات متفرقة لزوجته داخل المنزل.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ازوج ينهي حياة زوجته في مدينة بدر

شهدت مدينة بدر بالقاهرة واقعة قتل مأساوية، بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته داخل مسكن الزوجية، عقب خلافات أسرية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت المعاينة والتحريات أن مشادة كلامية بين الزوجين داخل الشقة تطورت سريعًا إلى اعتداء، قام خلاله الزوج بالتعدي على زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وعقب الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في وقت وجيز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

زوج ينهي حياة زوجته في الشرقية

لقيت سيدة مصرعها داخل منزل الأسرة بمحافظة الشرقية، بعدما اعتدى عليها زوجها إثر خلافات أسرية حادة، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

وأفادت التحريات بأن مشاجرة نشبت بين الزوجين تطورت إلى قيام المتهم باستخدام سلاح أبيض وطعن زوجته عدة طعنات أودت بحياتها على الفور داخل مسكنهما.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، التي قررت التحفظ على المتهم واستكمال التحقيقات، مع حبسه على ذمة القضية بعد استجوابه.

زوجة تنهي حياة زوجها في شبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدمت ربة منزل على قتل زوجها داخل شقتهما عقب خلافات زوجية حادة بينهما.

وتبين من التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية بين الزوجين تطورت إلى اعتداء، حيث استخدمت المتهمة سلاحًا أبيض وسددت طعنة أودت بحياة الزوج في الحال.

وعقب ارتكاب الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسها على ذمة القضية.






