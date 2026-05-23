حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من العادات الغذائية الخاطئة التي يمارسها المصريون خلال عيد الأضحى، مؤكدًا أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدهون قد يتحول من مظاهر فرحة إلى أزمات صحية خطيرة، خاصة لمرضى القلب والسكر.

وفي تصريحات لبرنامج اليوم هنا القاهرة على قناة modern mti، أوضح شعبان أن مائدة العيد يجب أن تعتمد على قاعدة "كلوا واشربوا ولا تسرفوا"، مشيراً إلى أن اللحوم الحمراء تحتوي على مادة تزيد من مقاومة الأنسولين في الجسم، مما يجعلها سبباً مباشراً في رفع مستويات السكر من النوع الثاني، بالإضافة إلى كونها أحد العوامل المرتبطة بسرطان المعدة والقولون عند الإفراط في تناولها.

ووجه شعبان تحذيراً شديد من تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل والنوم مباشرة، واصفاً إياها بـ "الوجبة القاتلة"، مشيرا إلى أن سجلات معهد القلب تكشف عن استقبال ذروة حالات الأزمات القلبية والجلطات في تمام السادسة صباحاً، نتيجة لزوجة الدم وارتجاع المريء الناتج عن العشاء الدسم قبل النوم.

ونصح عميد معهد القلب الأسبق بضرورة الاعتدال و تناول قطع صغيرة من اللحم الأحمر (المسلوق أو المشوي) والابتعاد عن الدهون والمقليات، وفيما يخص مرضى القلب فيجب تقليل الكميات للحد الأدنى.